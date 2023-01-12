俄傭兵稱攻下烏東礦城殲敵500人 基輔駁斥

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（中央社莫斯科/基輔11日綜合外電報導）俄羅斯傭兵組織瓦格那集團領袖今天表示，所屬部隊已徹底「解放」烏克蘭東部礦業城鎮蘇勒答爾，擊斃約500名親烏部隊，烏克蘭總統澤倫斯基則說戰鬥仍在進行中。

路透社報導，此前不久，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）才嘲諷俄羅斯宣稱已掌控這座城鎮部分地區，還說戰鬥仍在進行中。

瓦格那集團（Wagner Group）領袖普里格津昨天宣稱，他的武裝部隊已掌控蘇勒答爾（Soledar），但市中心仍處於激烈戰鬥。他今天未提到衝突持續。

普里格津聲明指出：「我要證實，蘇勒答爾已自烏軍旗下組織徹底解放和淨化…不願投降的烏軍組織已被殲滅。」

瓦格那部隊「擊斃大約500人，整座城市到處都是烏軍屍體」。

澤倫斯基在視訊演說中表示：「這個恐怖主義國家和其鼓吹者正企圖假裝我們蘇勒答爾鎮的一部分…已成為俄羅斯某種形式的資產。」

「但戰鬥還在進行。頓內茨克（Donetsk）戰區行動仍在持續。」

此外，烏軍總參謀部在臉書聲明中表示，俄羅斯試圖拿下蘇勒答爾並切斷支持基輔部隊的供應路線時，蒙受了嚴重損失。

蘇勒答爾是鄰近巴赫姆特市（Bakhmut）的鹽礦鎮，巴赫姆特市一直是俄軍為占領烏東整個頓巴斯（Donbas）地區的攻擊焦點。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1120112