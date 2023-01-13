義大利記者揭露 已故澳洲樞機曾寫備忘錄批教宗

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（中央社梵蒂岡12日綜合外電報導）義大利記者透露，已故澳洲保守派樞機主教派爾曾寫匿名備忘錄，譴責天主教教宗方濟各擔任教宗是「災難」，政治正確主導一切，對道德問題默不作聲，支持人權方面也存在缺失。

義大利新聞工作者馬吉斯特（Sandro Magister）是保守天主教徒，長期以來都有洩漏梵蒂岡真實文件的紀錄，他在個人宗教事務部落格「七重天」（Settimo Cielo）中披露，寫下這份備忘錄的人正是派爾（George Pell）。

路透社報導，這份文件去年化名「老百姓」（Demos，希臘文）指責教宗方濟各（Pope Francis）對種種道德問題默不作聲，包括德國天主教教會對LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群的開放態度、女性擔任司鐸和離婚者領受聖體聖事等。

這份備忘錄開頭寫道：「各學派的釋經員出於不同理由，都認為現任教宗任期内在許多甚或絕大多數方面來看，都是一場災難。」

備忘錄還說：「決策和政策往往出於『政治正確』，在委內瑞拉、香港、中國大陸以至於現在俄羅斯入侵（烏克蘭）等事情上，支持人權方面皆存在重大缺失。」

「這些問題應該由下任教宗重新審視。梵蒂岡的政治威望正陷於低谷。」

馬吉斯特今天告訴路透社，是派爾要他公布這份備忘錄。

派爾在澳洲曾因性侵男童被定罪而入獄，後來定罪撤銷，1月10日因心臟衰竭病逝羅馬一間醫院，享壽81歲。

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派爾的私人秘書韓密爾頓（Joseph Hamilton）透過文字訊息表示他仍深陷派爾逝世的悲痛中，拒絕對馬吉斯特的報導置評。梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）亦表示不予置評。

派爾私下似乎喜愛思想開明的教宗方濟各，但並不青睞他治理天主教會的方式。派爾遭控性侵期間，教宗曾私下給予支持，派爾定罪被撤銷當天，教宗還為所有遭受不公正判刑的人舉行彌撒。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1120113