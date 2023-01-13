阿聯石油巨擘張羅聯合國氣候峰會 環保人士跳腳

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（中央社杜拜12日綜合外電報導）阿拉伯聯合大公國石油巨擘阿布達比國家石油公司執行長賈柏擔任聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議主席，環保人士憂心全球因應環境危機的作為將會遭到產業巨頭「綁架」。

阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Company）執行長賈柏（Sultan Al Jaber）的辦公室在聲明中表示，賈柏將協助制訂聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）議程，協調各國政府意見並取得共識。賈柏同時也是阿聯工業和先進技術部長及該國的氣候特使。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）指出，會議主席由主辦國遴選，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）及聯合國氣候變遷綱要公約（UN Framework Convention on Climate Change）秘書處都未涉入。

杜雅里克在美國紐約告訴記者：「科學非常清楚，在避免氣候危機最嚴重衝擊的戰役中，我們正節節敗退。秘書長（古特瑞斯）重申，如果我們不戒除對化石燃料的癮頭，就不可能避免這種氣候災難。」

阿聯是石油輸出國家組織（OPEC）主要出口國之一，將成為繼去年的埃及之後，第2個主辦氣候會議的阿拉伯國家。

聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）遭到環保人士和部分代表批評，他們認為化石燃料生產者稀釋減排抱負，在會議中受到常獲波斯灣油國金援、本身出口天然氣的主辦國埃及特別關愛。

環保監督團體「全球見證」（Global Witness）表示，賈柏獲得任命是對舉世擺脫化石燃料相關工作的一記「重擊」。

自從去年俄羅斯入侵烏克蘭，造成歐洲能源危機以來，要求政府和企業讓油、氣留在地下不去開採的呼聲，所獲支持度降低。

阿聯是該地區第一個批准巴黎協定（Paris Agreement）的國家，並且已經承諾於2050年前實現淨零排放。（譯者：李晉緯/核稿：何宏儒）1120113