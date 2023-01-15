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俄侵烏 日相：G7峰會應展現堅決意志維護國際秩序

2023/1/15 12:21（1/15 12:40 更新）
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天表示，5月在廣島召開的七大工業國集團（G7）峰會，應就俄羅斯入侵烏克蘭議題展現出維護國際秩序與法治的堅決意志。

路透社報導，岸田昨天與美國總統拜登舉行高峰會，遭俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）批評是可恥地屈從於美國，應該切腹自殺。

岸田今天在華府的記者中，並未被問到麥維德夫上述的批評。

鑒於對中國、北韓和俄羅斯的安全疑慮加深，日本上月剛宣布二戰以來最大規模的軍事建設。拜登和岸田在峰會中表示，美日兩國的同盟關係比以往都來得緊密。

岸田同時強調抵抗俄羅斯入侵烏克蘭的重要性，他說，若單方面改變現狀的行為未受到挑戰，那麼同樣的事也會在其他地區上演，包括亞洲。岸田此一說法顯然是指中國曾矢言必要時會以武力奪取台灣。

華府是岸田本月出訪其他G7盟友的最後一站，此行他尋求加強長久以來的同盟關係。

他在記者會上說：「在我們籌備廣島G7峰會時，最大議題無疑是俄羅斯對烏克蘭的侵略，這戰爭很快就要一週年了。」

他說：「我特別點出，對烏克蘭的侵略不僅是歐洲議題，也是對國際社會基本常規與原則的挑戰。我同意各國元首和政府首長的意見，亦即G7廣島峰會應展現堅定意志來維護基於法治的國際秩序。」

岸田表示，G7的團結與合作將比以往任何時候都更能決定全球趨勢。他表示，全球經濟前景變得越來越不明朗，G7必須探究因應之道以縮減相關風險。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120115

#岸田文雄
#拜登
#麥維德夫
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