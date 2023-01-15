東加火山爆發週年 珊瑚礁成廢墟居民捕魚維生難

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（中央社東加首都努瓜婁發15日綜合外電報導）南太平洋海底火山大規模噴發1週年後，島國東加王國（Tonga ）如今仍在整理沿海水域所遭受的破壞。

當洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山爆發時，向空中噴發的水柱和火山灰高度創下史上紀錄，形成衝擊波傳送世界各地，並引發海嘯影響周遭地區，衝擊東加群島。

海底珊瑚礁變成廢墟，造成許多魚類死亡或遷徙。世界銀行（World Bank）2019年的數據顯示，東加有超過8成家庭倚賴珊瑚礁，靠捕魚維生。

在2022年1月火山爆發後，東加人民生活困難；政府曾表示要尋求2.4億美元的援助，以用於災後復原工作，其中包括改善糧食安全。世界銀行在災後隨即提供800萬美元。

東加漁業部科學處處長恩加魯亞費（Poasi Ngaluafe） 說：「就復原計畫而言…我們正在等待資金，以挹注沿海社區小規模漁業的相關支出。」

東加絕大部分領域是海洋，專屬經濟海域面積近70萬平方公里。雖然商業漁業對國民經濟的貢獻僅為2.3%，但民眾自給自足的捕魚，被視為是東加日常主要食物來源。

聯合國糧農組織（FAO）在去年11月的報告中估計，火山噴發造成東加漁業和水產養殖業損失約740萬美元，這個數字對東加約5億美元的經濟規模來說很巨大。其中主要損失在漁船方面，有近半數屬小型漁業，此外部分商業漁船也受影響。

由於東加政府沒有密切追蹤自給性捕魚活動，因此很難估計火山噴發對漁獲的影響。

但科學家表示，除了一些海洋魚類資源可能正在枯竭外，還有其他令人不安的跡象顯示，東加漁業可能需要很長時間才能恢復。

根據政府去年8月的調查，在火山噴發點周遭水域，年輕的珊瑚無法成長，許多曾經擁有健康豐富珊瑚礁的地區如今已是一片荒蕪。

火山灰很可能造成許多珊瑚礁窒息，剝奪魚類的覓食區和產卵床。調查更發現，火山附近沒有海洋生物倖存下來。

與此同時，在群島周圍海域肆虐的海嘯，將巨大珊瑚粉碎成一片廢墟。雖然有些珊瑚礁得以倖存，但魚蝦覓食時發出的劈啪聲響已經消失，那攝食聲響是健康環境的象徵。

調查報告發現：「東加的珊瑚礁已一片寂靜」。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120115