洪森2月出訪中國 討論柬埔寨高鐵高速公路建設

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（中央社記者陳家倫河內15日專電）柬埔寨總理洪森預計2月上旬訪問中國。洪森向媒體表示，屆時將討論包括高鐵在內的若干發展合作計畫。此外，柬國也將和中國簽署柬國第2條高速公路的特許經營協議。

高棉時報（Khmer Times）報導，洪森（Hun Sen）14日在金邊（Phnom Penh）的一場記者會上向記者談及自己即將出訪中國的計畫，「我們可能會尋求中國的支持，在柬埔寨蓋一條高速鐵路。」

報導表示，洪森預計2月上旬訪問中國，他上一次造訪中國是2020年，當時許多國家因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，都對中國敬而遠之。

今年是柬埔寨與中國建交65周年，洪森這次出訪是雙邊高層領導在建交周年之際互訪計畫的一部分。

洪森表示，他將在2月9日出發正式訪問中國，並於2月11日返回柬埔寨，緊接著柬埔寨國王將於2月11日當天從金邊前往中國訪問。

另據柬埔寨華文媒體柬中時報報導，柬埔寨國務部長兼公共工程和運輸部長孫占托（Sun Chanthol）表示，洪森在訪問中國期間將與中國國家領導人見證簽署中企投資建設的金邊-巴維高速公路（金巴高速）特許經營協議。

金巴高速是柬埔寨第2條高速公路，連接首都金邊和柬越最大邊境城市巴維市（Bavet），全長138公里。孫占托表示，金巴高速將於6月或7月開工建設，預計2026年年底或2027年初完工。

報導表示，金巴高速計畫架構協議去年11月簽署，由中國路橋投資16.38億美元興建，目前已完成可行性研究。

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金巴高速將與越南木牌（Moc Bai）-胡志明市高速公路對接。孫占托宣稱，金巴高速蓋好之後將帶動柬埔寨干丹（Kandal）、波羅勉（Prey Veng）和柴楨（Svay Rieng）等3省的經濟社會發展，並促進柬越兩國的人流和物流。

柬埔寨首條高速公路是從金邊通往施亞努港（Sihanoukville，西港）的金港高速。金港高速由中國路橋投資20.19億美元興建，去年10月1日通車。（編輯：韋樞）1120115