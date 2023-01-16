加州小鎮兩週內三度淹水 民眾一樓家具全報銷

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（中央社加州費爾頓15日綜合外電報導）59歲婦人夏佛（Camilla Shaffer）拿著塑膠掃帚，清理院子厚厚一層淤泥。這是她的屋子2週內第3次被水淹，這一切都要歸咎於橫掃加州的一系列風暴。

來自英國、靴上沾滿污泥的夏佛表示說：「我真的很氣，這讓我很想哭。」

法新社報導，數天前她才在上次風暴後花費大量力氣清理門廊，現在又必須重新開始。她住家樓上的物品暫時安全無虞，但一樓的工作室家具都已報銷。

擁有4500名居民、位於舊金山南側海岸地帶被山脈與紅杉環繞的加州小鎮費爾頓（Felton），當地的聖洛倫索河（San Lorenzo River）雖然過去10年內曾數次潰堤，但這一次連當地居民都稱從未見過這條河如此頻繁地氾濫成災。

自去年聖誕節以來，至少有8個風暴襲擊加州，在從海洋吸飽水氣的「大氣長河」（atmospheric river,形成於海洋上空約1.6公里處的狹窄水氣帶，綿延數千公里）助長下帶來驚人水量。

在費爾頓，元旦當天，鎮上多處被洪水淹沒，9日當地發生嚴重洪災，然後14日又再度發生。

35男子史密斯（Kevin Smith）表示「2週內淹水3次，這太瘋狂了。」還說在他的車庫裡，上週洪水的高水位線幾乎跟他的頭部一樣高。

以修車為業的史密斯說，9日的水災屬40年來最慘重，鎮上其他居民也同意他的說法。

截至目前，這些風暴已在加州奪走19條人命，目前暫難將這次接連的風暴與全球暖化連結，但科學界表示氣候變遷正使得天候事件更趨極端，就如這波冬季風暴。（譯者：施施/核稿：陳亦偉）1120116