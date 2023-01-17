伊朗僑民歐洲議會示威 籲將革命衛隊列恐怖組織

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（中央社法國史特拉斯堡16日綜合外電報導）來自歐洲各地的數千伊朗僑民今天在歐洲議會所在城市法國史特拉斯堡示威，敦促歐洲聯盟把伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）列為恐怖組織。

22歲伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因未戴好頭巾遭宗教警察羈押後死亡，伊朗長達4個月的示威遭鎮壓後，歐盟和英國承受越來越多反對派流亡者和活躍人士的壓力，要求他們跟進美國，把伊朗革命衛隊列入黑名單。

警方表示，約1萬2000人參加在法國東部史特拉斯堡（Strasbourg）舉行的示威，遊行隊伍朝正舉行每月一次全體會議的歐洲議會前進。

組織這次示威的瑞典國會議員阿洪迪（Alireza Akhondi）說：「我們聚在一起，是為了讓歐洲聽到伊朗男女的聲音，並要求歐洲議會繼續站在歷史正確的一邊。」

「沒有歐洲的幫助，沒有我們為他們發聲，伊朗就不會有任何革命。」

活躍人士指責伊朗革命衛隊在鎮壓示威上扮演關鍵角色。人權組織指出，抗議活動已造成數百人死亡，4名示威者遭處決。

作為伊朗武裝部隊分支，伊朗革命衛隊主要負責保護 1979年伊朗國王倒台後建立的伊斯蘭體系免受外部和內部威脅。

歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）對示威群眾保證，歐盟會與伊朗的抗議者站在一起。

「我們將敦促國際社會，針對伊朗政權對伊朗街頭民眾發動的恐怖行為作出強有力的回應。必須有個強有力的全球回應。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120117