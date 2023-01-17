美學者：及早投入作戰準備 美日威嚇中國才有力度

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（中央社記者張欣瑜舊金山16日專電）美日強化軍事合作對抗中國，美國學者梅惠琳16日與日本媒體交流強調「軍事行動的迫切性」，她認為美日唯有真正具備「即刻動員的應戰能力」，威嚇才能發揮作用。

讀賣新聞舉辦「台灣和烏克蘭：挑戰威權主義」研討會，邀請美國史丹佛大學學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）、戴雅門（Larry Diamond）、福山（Francis Fukuyama）及美國前駐俄大使麥弗爾（Michael McFaul）與談。

梅惠琳長期研究中國軍事安全，她認為美日表達防衛台灣的立場固然重要，也能提升台灣的信心，但要讓中國真正有感的威嚇是「作戰的實際布局」，面對中共武力擴張，美日台對軍事行動的急迫感不僅必要、還要再更強烈。

她肯定現階段美日強化同盟關係和日本增加國防預算等作為，只是若沒有及早實際投入軍隊運作「準備好作戰狀態」，對中國的威嚇將有其限度，假如中國經盤算後決定提前對台動武，她憂心結局會跟國防改革之前一樣。

就經濟層面來看，梅惠琳不認為「有限的制裁」能阻嚇中國，力道至少要足夠到讓中國經濟出現負成長才有可能產生作用。不過據她所了解，許多國家考量與中國的貿易往來不會在制裁上下重手。

這場研討會共有兩場座談，上半場，梅惠琳與麥弗爾分析他們對台灣和烏克蘭局勢發展的看法；下半場，戴雅門和福山主要針對民主面臨到的挑戰進行探討。

戴雅門談到台灣民主時特別回應梅惠琳對台海情勢的看法，呼籲提升軍事作戰能力的迫切性；他說台灣是個蓬勃的民主政體，某方面甚至比日本更具活力，如果被以希特勒抹滅捷克民主的方式對待，民主未來將更加令人堪憂。

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他認為要成功威嚇中國，美日台不僅要強化國防，還必須確實地在軍事上合作協調，購買能夠真正對抗中國的武器，並讓中國認知到動用武力會付出慘痛代價而打消行動，他說「現在一切充滿著不確定性」。

戴雅門還提到必須要實際讓台灣民眾理解到他們不會孤立無援，世界上其他民主國家，不只是美國和日本，還有澳大利亞和歐洲國家也會並肩奮鬥，才能增強台灣民眾對抗中國的信心。（編輯：黃自強）1120117