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土耳其外長訪美 聚焦購買F-16及瑞典芬蘭入北約案

2023/1/18 21:50
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天將在華盛頓接待土耳其外長卡夫索格魯，在他這項遲來的正式訪問期間，雙方討論重點將放在美國銷售F-16戰機的可能性以及安卡拉反對瑞典和芬蘭加入北約。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）和卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）先前曾在北大西洋公約組織（NATO）峰會和聯合國會議的場邊會面，但拜登政府等了近兩年時間才向卡夫索格魯發出正式邀請，許多分析人士認為這樣的延遲反映兩國關係緊張。

美國和土耳其官員說，俄羅斯入侵烏克蘭、敘利亞政策、能源合作和地區安全問題也將列入這次的議程。

美國稱讚土耳其在烏克蘭戰爭期間的一些行動，包括斡旋糧食走廊談判，但也憂心安卡拉與莫斯科關係加深。

自土耳其在2019年獲得俄羅斯飛彈防禦系統後，這兩個北約盟國之間的關係已經鬆動，這導致安卡拉被排除在美國下一代F-35戰機聯合開發計畫之外。

土耳其現在希望向美國購買F-16戰機，但儘管得到拜登政府的支持，一些美國國會重要成員仍反對這項交易。

反對這項銷售的美國國會議員以土耳其不斷惡化的人權紀錄和其敘利亞政策為理由。但最近安卡拉拒絕批准瑞典和芬蘭加入北約，已成為美國國會議員反對的更核心原因。

俄羅斯在2022年入侵烏克蘭後，這兩個北歐國家申請加入北約，但必須要得到所有30個北約成員國批准。土耳其和匈牙利尚未批准申請案。

土耳其表示反對，指責這兩個國家窩藏土國認定的恐怖分子團體成員。土耳其認為，瑞典尤其必須先對這些團體採取更明確的立場，這些團體主要是庫德族（Kurdish）武裝分子和一個土耳其指責為2016年發動政變未遂的團體。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120118

#土耳其
#北約
#卡夫索格魯
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