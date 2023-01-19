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阮春福卸任後公開亮相 越共釋放穩定團結訊號

2023/1/19 18:11（1/19 18:38 更新）
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越南前國家主席阮春福（前排右3）19日與越共總書記阮富仲、總理范明正等高層官員一起公開亮相，似有意對外釋放穩定團結訊號。（圖取自越通社網頁en.vietnamplus.vn）
越南前國家主席阮春福（前排右3）19日與越共總書記阮富仲、總理范明正等高層官員一起公開亮相，似有意對外釋放穩定團結訊號。（圖取自越通社網頁en.vietnamplus.vn）
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（中央社記者陳家倫河內19日專電）越南官場近來人事大地震，引發各界揣測不斷。昨天剛卸任國家主席職務的阮春福今天仍與越共總書記阮富仲、總理范明正等高層官員一起公開亮相，似有意對外釋放穩定團結訊號。

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間爆發官商勾結哄抬試劑價格以及藉由辦理救援包機受賄兩大弊案。歷時一年調查，迄今包括官員與業者在內，已有上百人遭到逮捕與起訴。

在兩名副總理於1月初請辭下台後，越南國會昨天「應阮春福請辭與退休的意願」，正式免去阮春福（Nguyen Xuan Phuc）的國家主席職務。

由越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）主導的反腐運動力道不斷加強，網路媒體越南快訊（VnExpress）指出，今年68歲的阮春福只做了將近2年的國家主席，是1976年以來首位在任期中退休的越南國家主席。

阮春福「自請退休」，顯見越共反腐力道「沒有禁區、沒有例外」。然而，此舉也令外界對於越南政局的猜測不斷，部分投資人甚至憂心經商環境受到影響。

越通社（VNA）今天報導，在春節前夕，越共中央委員、國家主席、國會、政府、越南祖國陣線中央委員會代表團19日上午至胡志明陵寢敬獻花圈並瞻仰越南國父胡志明的遺容。

值得注意的是，越通社照片顯示，昨天剛下台的阮春福也在其中，同行的還有總理范明正（Pham Minh Chinh）、國會主席王廷惠（Vuong Dinh Hue）、越共中央書記處常務書記武文賞（Vo Van Thuong）、越南祖國陣線中央委員會主席杜文戰（Do Van Chien）以及代理國家主席武氏映春（Vo Thi Anh Xuan）。

在越南政局紛擾、官場人事大地震之際，越共似有意藉此回應外界的各種揣測與憂心。

此外，越南民智報（Dan Tri）報導，阮富仲今天向前任與現任領導高層拜年時，阮春福也一起現身。

只不過，已卸任的阮春福並未與阮富仲、范明正、王廷惠、武文賞、武氏映春坐在中間前排，而是與前國會主席阮生雄（Nguyen Sinh Hung）、阮氏金銀（Nguyen Thi Kim Ngan）等一起坐在退休領導幹部的位置。（編輯：黃自強）1120119

#阮春福
#越共中央書記處
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