希臘總理：無意與土耳其開戰 盼文明方式解決分歧

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡20日專電）世仇希臘及土耳其近來緊張加劇，希臘總理米佐塔基斯表示，他仍認為可透過與土耳其總統對話來解決雙邊分歧，並強調兩國不會開戰。他也說，因內政因素將外交政策「武器化」無濟於事，終將毒害輿論。

近3年來，土耳其官員對希臘嗆聲不斷，言辭令人憂心，尤其土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）一再放話，土軍可能「突然在某夜」來襲，甚至揚言以彈道飛彈攻擊雅典。

美聯社報導，米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）昨天於瑞士達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）一場會議上說：「我們不會與土耳其開戰。」

他表示：「身為明事理的成年人，我們應該能與土耳其坐下來解決我們的主要分歧，也就是愛琴海及東地中海的劃界問題。」

米佐塔基斯指出，雖然這是「因愛琴海地理位置而導致的複雜議題」，但是希臘過去設法解決與義大利及埃及的類似爭議，並正在考慮將與阿爾巴尼亞的相似爭端提交海牙國際法院。「只要就遊戲規則達成一致，而遊戲規則是，你會依循國際法解決你的問題...你不會不必要地激怒你的鄰居，會保持溝通管道暢通。」

他說：「而且我認為，出於國內因素將外交政策武器化也無濟於事。這通常不是好作法，因為你最終會毒害輿論。」

希臘及土耳其都將在今年上半年舉辦選舉。米佐塔基斯表示：「我不知道土耳其會出現哪個政府，但我想一定有方式能緩解緊張局面，解決共同關心的議題，求同存異。」

他說：「即使我們同意彼此意見不同，我們也可以以文明的方式進行。」

米佐塔基斯並指出，雖然與土耳其總統間曾有「非常、非常艱難的時刻」，但是「我認為與艾爾段總統一同找到解決方案並非不可能」。

同為北大西洋公約組織（NATO）成員的土耳其與希臘，因愛琴海及東地中海領土及能源探勘權等一連串議題長期存有分歧，過去50年來，幾乎有3次逼近開戰邊緣。

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雙邊近期緊張局勢因東地中海能源探勘權，以及希臘於靠近土耳其海岸的愛琴海島嶼駐軍而起。土耳其堅稱，這些島嶼上的軍事部署不但構成直接威脅，也是國際條約所禁止的行為。希臘反駁稱，條約允許有限度的軍事部署，並控土耳其在希臘島嶼對面駐有大批軍力。

米佐塔基斯說：「我就問，有人會合理地認為希臘島嶼對土耳其本土構成威脅，還是相信土耳其大陸對希臘島嶼形成威脅是比較務實的呢？」（編輯：陳惠珍）1120120