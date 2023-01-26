MSF救援地中海難民途遠艱辛 義官員：應改善船隻

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（中央社記者陳攸瑋羅馬25日專電）無國界醫生組織（MSF）搜救船Geo Barents號被義大利要求到遠方港口登陸，MSF在社群媒體質疑這種作法違反國際海洋法。義大利內政部長回應，非政府組織不該用脆弱的橡皮艇進行救援。

搜救船Geo Barents號今天搭載從利比亞獲救的69名非法移民，其中包括25名未成年人和9名婦女。

「今日羅馬」（Roma Today）今天報導，無國界醫生組織在社群媒體表示：「今天的營救，義大利當局指定拉斯佩吉亞為登陸點，這座城市距離我們目前的位置大約需要100小時的航行時間。」

無國界醫生組織質疑明明有較近的港口，卻選擇拉斯佩吉亞（La Spezia），重申此作法違反國際海洋法，一切都是義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）政府用法令限制船隻救援的緣故。

義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）在此次搜救船抵義後，回應非政府組織和移民的問題，他說這艘船早已被指定在拉斯佩吉亞登陸，非政府組織該做的是改善救援船隻，而不是用橡皮艇這種脆弱船隻進行救援行動。

皮安特多西說：「非政府組織的存在，重新啟動橡皮艇救援行動，而非改善救援船隻。我們抱怨非政府組織未系統化救援船隻，而他們抱怨距離太遠。」

地中海移民問題長期難解，義大利是進入歐洲的主要入境點之一。對利比亞難民而言，地中海對岸的義大利是逃難目的地不二選擇。

非政府組織近期不斷反應他們在地中海援救難民的任務越來越艱辛，要求更改停泊港口。本月12日無國界醫生組織搜救代表譴責義大利政府未顧及天候海相不佳，要求載著從利比亞獲救的73名非法移民的Geo Barents號停泊在安科納港（Ancona），讓這些非法移民在航行過程中飽受浪高之苦，抵達時間也因減速航行延遲。

拉斯佩吉亞港約在羅馬西北方400公里，安科納港約在羅馬東北方將近300公里。

報導說，義大利已制定相關「行為準則」，以規範非政府組織救援行動。內容包括：

第一，不轉移遇難者船隻、不進行多次救援（即禁止將較小的船隻轉移到較大的船隻，以繼續救援行動）。

第二，在救援行動後，需立即向義大利詢問登陸港口。

第三，難民可以直接在外國船隻上尋求庇護，而不是在第一個登陸的國家申請庇護

忽視、違反上述行為準則的非政府組織船隻都可能被攔下，並處以高達1萬（約新台幣33萬元）至5萬歐元的罰款。（編輯：郭中翰）1120126