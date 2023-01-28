更多編輯台推薦新聞：
春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景
生活

春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林書豪加盟PLG鋼鐵人下週來台 首秀日期未定
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭
首頁 / 國際

西方承諾提供烏克蘭321輛重型坦克 北韓批跨越紅線

2023/1/28 17:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎27日綜合外電報導）烏克蘭駐法國大使奧梅成柯（Vadym Omelchenko）今天表示，西方國家將提供烏克蘭321輛重型坦克。與此同時，北韓則指控西方跨越紅線。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，奧梅成柯告訴法國BFM電視台：「截至今天為止，許多國家已正式證實，它們同意交付321輛重型坦克給烏克蘭。」

奧梅成柯指出，這些國家的坦克交付條件各有不同，烏克蘭需要儘快獲得幫助。但奧梅成柯未闡明這些國家各自將提供多少坦克。

奧梅成柯這次受訪的時機，適逢北韓指控美國及其盟邦「進一步跨越紅線」之際，原因是這些國家提供坦克給烏克蘭。

根據官媒北韓中央通信社刊登的聲明，北韓領導人金正恩握有重權的胞妹金與正說，在俄羅斯對抗美國時，北韓將「站在同一個戰壕內」。

金與正在聲明中說：「我深感關切的是，美國向烏克蘭提供用於地面攻擊的軍事硬體設備，升高戰爭局勢。」她還說，美國與西方國家「沒有權力或理由中傷主權國家行使自衛權」。（譯者：陳正健）1120128

#奧梅成柯
#烏克蘭
#北韓
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀