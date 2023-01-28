西方承諾提供烏克蘭321輛重型坦克 北韓批跨越紅線

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（中央社巴黎27日綜合外電報導）烏克蘭駐法國大使奧梅成柯（Vadym Omelchenko）今天表示，西方國家將提供烏克蘭321輛重型坦克。與此同時，北韓則指控西方跨越紅線。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，奧梅成柯告訴法國BFM電視台：「截至今天為止，許多國家已正式證實，它們同意交付321輛重型坦克給烏克蘭。」

奧梅成柯指出，這些國家的坦克交付條件各有不同，烏克蘭需要儘快獲得幫助。但奧梅成柯未闡明這些國家各自將提供多少坦克。

奧梅成柯這次受訪的時機，適逢北韓指控美國及其盟邦「進一步跨越紅線」之際，原因是這些國家提供坦克給烏克蘭。

根據官媒北韓中央通信社刊登的聲明，北韓領導人金正恩握有重權的胞妹金與正說，在俄羅斯對抗美國時，北韓將「站在同一個戰壕內」。

金與正在聲明中說：「我深感關切的是，美國向烏克蘭提供用於地面攻擊的軍事硬體設備，升高戰爭局勢。」她還說，美國與西方國家「沒有權力或理由中傷主權國家行使自衛權」。（譯者：陳正健）1120128