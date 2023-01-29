籲西方提供長程飛彈 烏克蘭：正在談判中

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（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問今天表示，基輔及盟邦正火速針對烏克蘭提出的長程飛彈請求進行談判，基輔稱這是防止俄國摧毀烏克蘭城市的必要軍備。

路透社報導，烏克蘭已獲西方國家承諾提供主力戰車，現正尋求戰鬥機來抵禦俄羅斯和親俄的軍隊。俄國和親俄部隊目前正沿著前線慢慢推進。

澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）告訴烏克蘭自由電視台（Freedom）：「為了大幅減少俄軍關鍵武器，也就是他們今天在前線使用的大砲，我們需要能夠摧毀他們軍火庫的飛彈。」他說，在俄羅斯占領的克里米亞半島上有100多個軍火庫。

他說：「因此，首先，談判已經在進行中。其次，談判正在加速進行。」但他沒有透露細節。

澤倫斯基另外表示，烏克蘭希望先發制人阻止俄羅斯攻擊烏克蘭城市地區和平民。

他在晚間發布影片表示：「烏克蘭需要長程飛彈…不讓占領者有機會將飛彈發射器放置在遠離前線的地方並摧毀烏克蘭城市。」

澤倫斯基說，烏克蘭需要射程近300公里的美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）。美方目前為止仍拒絕提供這種武器。

據烏克蘭當地線上媒體Babel指出，烏克蘭空軍今天稍早否認有關打算從盟邦獲得24架戰鬥機的報導，稱談判仍在持續進行當中。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1120129