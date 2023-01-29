更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查
生活

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
加州本月第6起大規模槍擊案 比佛利山莊3死4傷
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

籲西方提供長程飛彈 烏克蘭：正在談判中

2023/1/29 08:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問今天表示，基輔及盟邦正火速針對烏克蘭提出的長程飛彈請求進行談判，基輔稱這是防止俄國摧毀烏克蘭城市的必要軍備。

路透社報導，烏克蘭已獲西方國家承諾提供主力戰車，現正尋求戰鬥機來抵禦俄羅斯和親俄的軍隊。俄國和親俄部隊目前正沿著前線慢慢推進。

澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）告訴烏克蘭自由電視台（Freedom）：「為了大幅減少俄軍關鍵武器，也就是他們今天在前線使用的大砲，我們需要能夠摧毀他們軍火庫的飛彈。」他說，在俄羅斯占領的克里米亞半島上有100多個軍火庫。

他說：「因此，首先，談判已經在進行中。其次，談判正在加速進行。」但他沒有透露細節。

澤倫斯基另外表示，烏克蘭希望先發制人阻止俄羅斯攻擊烏克蘭城市地區和平民。

他在晚間發布影片表示：「烏克蘭需要長程飛彈…不讓占領者有機會將飛彈發射器放置在遠離前線的地方並摧毀烏克蘭城市。」

澤倫斯基說，烏克蘭需要射程近300公里的美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）。美方目前為止仍拒絕提供這種武器。

據烏克蘭當地線上媒體Babel指出，烏克蘭空軍今天稍早否認有關打算從盟邦獲得24架戰鬥機的報導，稱談判仍在持續進行當中。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1120129

#烏克蘭
#澤倫斯基
#俄羅斯
澤倫斯基
烏克蘭稱西方提供321輛重型坦克 蒲亭恐準備長年對戰澤倫斯基矢言號召國際聯手 阻俄運動員參加奧運
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄軍空襲烏東城市康斯坦丁諾夫卡 釀3死14傷