北約秘書長抵首爾訪問 盼與美國亞洲盟邦深化關係

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（中央社首爾29日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天抵達首爾，此行期盼在北約面對烏克蘭戰爭、跟中國競爭加劇之際，強化與韓國、日本等美國盟邦的聯繫。

路透社報導，北約發聲明表示，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在首爾期間預計與韓國外交部長朴振、國防部長李鍾燮等高官會面。韓國總統府之前指出，史托騰柏格可能也將拜會韓國總統尹錫悅。

史托騰柏格明天將搭機前往日本東京，預計會跟首相岸田文雄等日本官員見面。

史托騰柏格在韓聯社今天刊出的訪問中表示：「我堅定認為我們必須強化韓國與北約的夥伴關係，因為安全（事務）變得愈來愈相互關聯。亞洲和印度洋-太平洋地區（Indo-Pacific）發生的事，關係到歐洲和北約，反之亦然。」

他表示，在北約維持聚焦歐洲和北美的同時，成員國正受到全球議題影響。

史托騰柏格說：「我們必須因應這些全球性的威脅和挑戰，包括來自中國的挑戰，而方式之一當然就是跟這個區域的夥伴們更緊密合作。」

尹錫悅與岸田文雄去年以觀察員身分參加北約領袖峰會，是兩國首位參加北約峰會的領導人。

韓國在會後開設第一個駐北約代表處，矢言在防止核擴散、網路防護、反恐、災害因應和其他安全領域深化合作。

中國國營媒體曾就韓日參加北約峰會提出警告，並批評北約在亞洲擴大夥伴關係。北韓則表示，北約涉足亞太地區，會把肆虐歐洲的衝突也帶進來。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120129