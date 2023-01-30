俄砲轟烏克蘭大城赫松、哈爾科夫 至少4死

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（中央社赫松市30日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯軍隊29日砲擊烏克蘭南部赫松市，造成至少3人死亡。哈爾科夫州（Kharkiv）州長則稱，當地大城哈爾科夫遭受砲擊，造成1人身亡。

法新社報導，澤倫斯基在晚間表示，「今天，俄羅斯軍隊殘酷地對赫松市發動全天砲襲」。

「2名醫院的護理師受傷，截至目前，回報有6人受傷，3人喪命。」

相較於烏克蘭東部，南部戰線近來相對安靜，俄羅斯軍隊去年11月撤出赫松市。然而這個重要城市兼區域首府仍持續遭受砲襲。

在烏克蘭第二大城市哈爾科夫，當地州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）稱俄羅斯砲襲擊中「一棟4層樓的住宅」。

希內胡柏夫在Telegram發文稱，「有3名受害者受到輕傷，不幸的是，一名年長婦女身亡…這棟建物部分毀損」。

在烏克蘭南部的札波羅熱州（Zaporizhzhia），莫斯科指派官員則稱基輔當局對一條鐵路橋梁發動攻擊，造成4人身亡。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1120130