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緬甸軍政府籌辦大選 分析家：恐引發更多流血事件

2023/1/31 14:12
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（中央社曼谷31日綜合外電報導）一場政變讓民主實驗夭折2年後，緬甸軍方正計劃舉行選舉。分析家警告，隨著反對軍政府統治的情緒高漲，此舉恐引發更多流血事件。

觀察家還說，在目前的情況下，籌備中的大選不可能自由公平。分析人士更形容，大選只是為了合理化軍政府掌權的一場「表演」。

法新社報導，緬甸上次在2020年11月舉行的大選，由民主領袖翁山蘇姬所屬政黨大獲全勝。當時傳出大選舞弊的指控，成了軍隊在2021年2月1日奪權的藉口。

舞弊說法從未獲得證實，但軍方仍趁夜逮捕了翁山蘇姬和其他高級文職領袖。

隨著反對聲浪消退，加上軍政府得到親密盟友俄羅斯和中國默許支持，軍方預料今年稍晚將舉行新選舉。根據憲法，不會遲於8月。

但由於從邊境叢林到傳統兵源大本營的平原區抵抗勢力四起，各地民眾不太可能前去投票，如果他們真投了票，還可能會有遭報復的風險。

在與泰國接壤的叢林中，數十個人民防衛部隊（People's Defense Force）正在與軍政府作戰。成員之一林林（Lin Lin, 譯音）誓言，選舉不影響他們把軍方趕出緬甸政治的使命，他告訴法新社：「我們會緊握武器，直到擁有民選政府為止。」

軍政府實施的緊急狀態將於1月底到期，根據憲法，之後政府必須舉行新的選舉。

軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）政府尚未訂定大選日期，但上週要求各黨派在2個月內登記參選。

然而緬甸籍的澳洲科廷大學（Curtin University）國際企業專家慧慧嬁（Htwe Htwe Thein）表示，緬甸許多地區可能無法投票。

她說：「在他們控制的地區，民眾可能被強迫投票，還要投給軍政府相關黨派。」

「民眾自然會認為自己被監視，沒投票或投票反對軍政府可能被懲罰。」

獨立分析家馬迪森（David Mathieson）告訴法新社：「這些不會是真正的選舉，只會是醜陋的表演，用來合理化（軍政府）政變時宣稱2020年大選貪贓舞弊的主張。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120131

#翁山蘇姬
#法新社
#緬甸
翁山蘇姬
緬甸監獄暴動 1名政治犯喪命數十人受傷緬甸軍政府：將舉行自由公平的多黨選舉
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