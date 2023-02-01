更多編輯台推薦新聞：
5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 雙筒望遠鏡可觀測
生活

5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 雙筒望遠鏡可觀測

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日
文化

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
音樂老師遭臨檢壓制案 員警違法逮捕判刑要被關
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄烏戰爭緊繃 美指責俄未遵守新戰略武器裁減條約

2023/2/1 10:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）烏克蘭戰爭緊張態勢升高之際，美國今天指責俄羅斯未遵守「新戰略武器裁減條約」（New START），這是全球兩大核子強權間僅存的軍備管控條約。

根據法新社和路透社報導，美國國務院回應國會提問時，指責俄羅斯暫停檢查和取消談判，但未指控莫斯科擴張核彈頭數量至超出協議限制範圍。

國務院發言人說，「俄羅斯未遵守在新戰略武器裁減條約下的義務，來加速在其領土的檢查活動」，並指責莫斯科的拒絕「對美俄核武管控的可行性構成威脅」。

他說：「俄羅斯有一條明確途徑可以恢復對條約的全面遵守。俄羅斯需要做的就是准許在其領土進行檢查，一如數年來依據新戰略武器裁減條約的做法，並舉行雙邊諮商委員會（Bilateral Consultative Commission）會議。」他指的是根據這項條約所設立的正式會談。

他還說，俄羅斯檢查人員前往美國進行檢查，不會受到任何阻礙。

莫斯科去年8月初宣布，將暫停美國依據新戰略武器裁減條約對俄國軍事基地的檢查工作，藉此回應美國阻礙俄羅斯的檢查，但華府否認這項指控。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）幾乎毫不掩飾地威脅要在烏克蘭動用核武，再度點燃冷戰時期對末日戰爭的恐懼。

俄羅斯已無限期延後雙方原本應於去年11月29日在開羅舉行的新戰略武器裁減條約會談，並指控美國的「惡毒和敵意」。

新戰略武器裁減條約2011年生效，並於2021年展延5年至2026年，這項條約限制美俄可部署戰略核彈頭數量，以及陸基和潛射飛彈部署和轟炸機載運等。

美俄在冷戰時期受到一連串軍備管控協議的限制，兩國目前擁有核彈頭數量總和占全球核彈頭數量約90%。

美國亟欲維護這項條約，然而俄羅斯侵略烏克蘭，導致美俄關係急凍至數十來冰點，恐讓拜登政府想要維持並達成後續協議變得更加困難。

新戰略武器裁減條約於2010年由時任美國總統歐巴馬簽署，當時美俄關係緩和，美俄戰術核彈頭部署數量各自上限為1550枚，較2002年設定的上限縮減近30%。

這項條約也限制兩國發射器和重型轟炸機數量至800架，雖然數量限縮，仍能輕易地毀滅地球。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1120201

#俄羅斯
#美國
#美國國務院
歐巴馬
日媒：配合2023廣島G7峰會 拜登擬訪長崎美中較勁 拜登宣布全面投資非洲
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
英國稱提供烏克蘭戰機不實際 波蘭態度也趨保守