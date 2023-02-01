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歐烏峰會將於基輔召開 烏克蘭盼入歐獲進展

2023/2/1 11:50
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（中央社基輔31日綜合外電報導）俄羅斯發動入侵行動將近一年，烏克蘭政府今天宣布，將於本週在基輔與歐洲聯盟（EU）舉行峰會，希望這場會議能讓飽受戰火蹂躪的烏克蘭，離成為歐盟會員國更進一步。

法新社報導，烏克蘭也宣布，預計將獲得西方盟國提供的140輛現代化戰車，並可能從美國手中取得更多先進武器。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）晚間對全國發表例行談話時表示，他對2月3日在烏克蘭首都基輔舉行的峰會抱有希望，認為這場峰會將能反映烏克蘭與歐盟間高度合作的關係，並在入歐一事上取得進展。

澤倫斯基說：「我們在等待向烏克蘭發出的消息。」

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）稍早宣布舉行峰會時說：「這場峰會將在基輔舉行的事實，對我們的夥伴和敵人都發出強而有力的訊息。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年2月派兵入侵烏克蘭，數個月後，烏克蘭於去年6月成為歐盟候選國。

至於歐盟方面將派出哪些代表參加，目前還沒有詳細資訊可提供。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120201

#烏克蘭
#澤倫斯基
#歐盟
澤倫斯基
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