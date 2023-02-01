更多編輯台推薦新聞：
圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 無光害下肉眼就能看見
生活

5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 無光害下肉眼就能看見

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
北約
新聞專題
北約1/189
首頁 / 國際

全球安全休戚與共 北約：歐洲不能忽視東亞局勢

2023/2/1 16:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京1日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天強調北約與印太地區夥伴密切合作的重要性，並表示歐洲不能忽視東亞局勢，因為全球安全休戚與共。

路透社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在慶應義塾大學（Keio University）主辦的活動中說：「與全球各地夥伴合作，尤其是在印太地區，是應對一個更加危險和不可預測世界的部分解方。」

他說：「烏克蘭戰爭表明（全球）安全休戚與共，顯示歐洲局勢會對東亞產生影響，而東亞發生的事情對歐洲也很重要。」他還說，認為中國不重要的主張在北約行不通。

史托騰柏格在訪問日本期間發表上述評論，他此行承諾將強化與東京的關係，以應對俄羅斯入侵烏克蘭及俄國與中國日益增加的軍事合作而日益緊張的安全環境。

儘管史托騰柏格說中國不是對手，但他表示，中國正在成為一個「愈來愈專制的強權」，不僅展現獨斷行為、威脅台灣，並發展出也可攻擊北約國家的軍事能力。

他補充說：「我們非常願意進一步強化和擴大與該地區國家的夥伴關係。」

到訪日本之前，史托騰柏格曾在首爾除敦促南韓增加對烏克蘭軍事援助，也針對與中國持續升高的緊張關係提出類似警告。

中國曾經批評北約對亞洲擴大夥伴關係之舉。將侵略烏克蘭說成「特別軍事行動」的俄羅斯，更一再批評北約的擴張威脅其安全。（譯者：劉文瑜/核稿：徐崇哲）1120201

#史托騰柏格
#北約
#中國
史托騰柏格
北約祕書長與日相會談 批中國擴軍威脅台灣[影]澳法破冰為烏克蘭生產砲彈 北約秘書長訪日強調援烏
烏克蘭戰爭
鴻海劉揚偉：今年景氣有挑戰 下半年拚反轉土耳其選舉戰鼓響 在野矢言勝選終結大總統時代
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
芬蘭稱維持和瑞典一起加入北約 盼不拖過7月