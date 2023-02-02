巴西衛生部長訪美 籲原住民健康危機列國際議程

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（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）巴西衛生部長特林達德1月31日訪問美國華府表示，影響巴西北部羅賴馬州亞諾馬米原住民族的人道主義危機需要「列入國際議程」。

特林達德（Nísia Trindade）指出，羅賴馬州（Roraima）亞諾馬米（Yanomami）原住民領地發生的事情向世界發出警告，提醒人們注意與亞馬遜非法採礦相關的問題。

10天前，特林達德陪同巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）訪問羅賴馬州亞諾馬米原住民領地，視察原住民的狀況，特別是兒童和老人，因近年來該區域的採礦行動嚴重破壞環境，導致族人營養不良、瘧疾和其他疾病叢生。

特林達德表示，這個主題列入國際議程非常重要，因為涉及非法採礦，亞諾馬米原住民現在的處境危急，但類似情況也可能發生在亞馬遜雨林地區的其他原住民領地和國家，因此國際社會能夠理解、明確溝通和互助合作非常重要。

近來亞諾馬米原住民瘦骨嶙峋的圖像震驚國際社會，美國國務院上週表示「非常關注這個問題」，且隨時準備根據需要提供幫助。

特林達德此行訪美也與美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）就亞諾馬米原住民的生存危機問題在世界衛生組織（WHO）和美洲開發銀行（Inter-American Development Bank，IDB）會議討論，特別是與原住民健康和自覺意識相關的問題。

特林達德強調，此時巴西需要國際資源來應對危機。巴西政府正致力於援救最嚴重的患者，同時採取行動將數萬名採礦者從該地區趕走。

特林達德指出，亞諾馬米原住民生存危機也促使巴西向世界衛生組織的決策機構世界衛生大會（WHA）提出關於原住民健康宣言的提案，並期望在下一次會議上通過相關的做法準則。

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為此，1月31日出任泛美衛生組織（Pan American Health Organization, PAHO ）新主任的巴西醫師巴波薩（Jarbas Barbosa），將成為特林達德在世衛組織內的重要盟友。

巴波薩在宣誓就職儀式結束後表示，看到亞諾馬米原住民的照片，很難不去思考一個國家、一個社會到底做錯了什麼，以至於一整個原住民社區的兒童和成人陷入如此嚴重的營養不良狀況，讓人完全無法接受。（編輯：周永捷）1120202