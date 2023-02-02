烏克蘭戰爭陰影下 俄國紀念史達林格勒戰役80週年

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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）烏克蘭戰火持續延燒之際，俄羅斯總統蒲亭今天將親自主持活動，紀念蘇聯在史達林格勒戰役（Battle of Stalingrad）獲勝80週年，這是第二次世界大戰時期最血腥的戰役之一。

法新社報導，克里姆林宮在南部城市伏爾加格勒（Volgograd，原名史達林格勒）舉行盛大慶祝活動之際，也不忘大力宣傳俄國軍隊在烏克蘭的攻勢。

俄國於去年2月在烏克蘭發起所謂的「特殊軍事行動」，目標是將烏國「去納粹化」，二戰期間烏國官兵曾與俄軍並肩作戰，共同對抗納粹德國。

克里姆林宮表示，蒲亭（Vladimir Putin）將前往伏爾加格勒的戰爭紀念館參加獻花儀式，並在音樂會上發表談話。

史達林格勒戰役共持續6個多月，截至1943年2月2日德軍投降，共有超過100萬人在這場戰役中喪生。

當時紅軍在史達林格勒的勝利，不僅對數次遭逢慘敗的蘇聯來說是個轉折點，對同盟國而言也是如此。

去年秋季，俄羅斯動員30萬名後備軍人，如今將加強對烏克蘭的攻勢。

莫斯科當局近日聲稱，在烏國東部頓內茨克地區（Donetsk）城鎮巴赫姆特（Bakhmut）一帶取得進展，並已占領鹽礦重鎮蘇勒答爾（Soledar），現正試圖奪取整個頓內茨克地區的控制權。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1120202