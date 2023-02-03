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歐美憂恐攻關領事館 土耳其召9國大使表達關切

2023/2/3 07:52（2/3 08:01 更新）
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伊斯坦堡熙熙攘攘的獨立大街與許多外國領事館相近，2021年11月發生爆炸事件，導致6死81傷。圖為俄羅斯領事館。 中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年2月3日
伊斯坦堡熙熙攘攘的獨立大街與許多外國領事館相近，2021年11月發生爆炸事件，導致6死81傷。圖為俄羅斯領事館。 中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年2月3日
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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡2日專電）德國、法國、荷蘭、比利時及英國等國駐伊斯坦堡領事館憂心恐攻風險，今天暫停對外開放。土耳其外交部召見9國大使表達關切，內政部則抨擊這些國家發動心理戰，試圖破壞觀光業復甦及影響5月大選。

若干歐洲國家近期發生焚燒伊斯蘭聖書可蘭經事件，引爆土耳其及伊斯蘭世界怒火。美國駐伊斯坦堡領事館示警這可能引發報復性攻擊，其他國家跟進發布旅遊警示，敦促公民務必提高警覺、避開旅遊熱點及勿參與大型活動。

至少7個歐洲國家暫時關閉駐伊斯坦堡領事館。美國領事館因離市中心較遠，不易受到攻擊而持續開放。

土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）今天對當地NTV電視台表示，關閉領事館及發布旅遊警示是「西方陰謀」的一環，意在阻止土耳其觀光業於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後復甦。

他說：「在我們宣布目標是（吸引）6000萬遊客的那天，當5050萬遊客到來，我們獲得460億美元（約新台幣1.37兆元）的旅遊營收時，他們正要開始（針對）土耳其發動新一波心理戰。」

這位以反西方立場聞名的部長接著列舉土耳其反恐功績，指出今年土耳其對伊斯蘭國（Islamic State）組織發動60次行動，拘留95人。去年則發動逾1000次行動，近2000名與伊斯蘭國有關的嫌疑人士遭拘。

這波外交風暴源自土耳其反對瑞典、芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）已逾半年，一名反伊斯蘭極右翼人士之前獲准在土耳其駐斯德哥爾摩和哥本哈根大使館外焚燒可蘭經抗議，使土耳其大為光火。

美國、德國、法國、義大利等國駐土耳其大使館1月27日一一針對禮拜場所恐遭報復攻擊發布安全警示。土耳其不甘示弱，隔日也稱美國及歐洲可能出現「伊斯蘭恐懼症、仇外和種族主義攻擊」，對公民示警。

路透社及土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，土耳其外交部另召見挪威大使，要求阻止定於明天舉行的抗議活動，因為屆時可蘭經將受到「攻擊」。土國外交部對挪威大使說這將構成「仇恨犯罪」後，挪威警方基於「安全考量」禁止這場抗議舉行。

根據挪威法律，警察只有在對公眾有危險的情況下，才能禁止示威。

伊斯坦堡熙熙攘攘的獨立大街（Istiklal Avenue）與許多外國領事館相近，去年11月發生爆炸事件，導致6死81傷。土耳其政府指是庫德族武裝分子所為。（編輯：郭中翰）1120203

#土耳其
#伊斯蘭
#挪威
索魯
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