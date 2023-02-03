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尹錫悅擬赴美國是訪問 凸顯韓美全面合作重要性

2023/2/3 13:17
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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）消息人士指出，韓國總統尹錫悅今年上半年可能赴美進行國是訪問，將是韓國總統時隔12年再次對美進行國是訪問，在韓美同盟70週年之際，凸顯雙邊全面擴大合作的重要性。

韓聯社引述外交消息人士報導，韓國政府正推進上述訪美方案，若成真將是韓國總統時隔12年再度對美進行國是訪問（state visit）。韓國總統上一次赴美進行國是訪問是前總統李明博於2011年訪美。

但消息人士也說，韓美雙方仍在協商，不排除以正式訪問（official visit）或實務訪問（working visit）形式訪美。國是訪問（State Visit）在外交訪問中層級最高，指一國領導人接受另一國領導人邀請訪問，也有相應的外交禮儀和典禮。

尹錫悅上任後首次國是訪問是今年1月出訪阿拉伯聯合大公國，媒體大篇幅報導。

報導指出，韓美結盟今年將屆70週年，為凸顯雙邊全面擴大合作的重要性，尹錫悅赴美進行國是訪問的可能性更高。

此外，尹錫悅是否會在美國國會發表演說也引發關注。韓國歷屆總統共6度對美進行國是訪問，其中5次都安排在國會發表演說。

韓國總統辦公室高層官員表示，目前仍在與美方商議相關事項。報導推測，正在美國訪問的外交部長朴振可能與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）討論此事。（編輯：周永捷）1120203

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