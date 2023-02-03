土撥鼠大師菲爾預言出爐 北美迎春神再等6週

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（中央社賓州彭格蘇塔維尼2日綜合外電報導）超過百年傳統的「土撥鼠日」今天在美國賓州登場，超人氣土撥鼠菲爾走出洞穴後看見自己的影子，預言北美冬天可能再持續6週，想迎春神還得再等等。

截至目前，這個冬天已是北美地區有紀錄以來最溫和的冬天之一。

路透社報導，數以千計狂歡者今天黎明時分聚集在賓州西部城鎮彭格蘇塔維尼（Punxsutawney），共同歡慶一年一度的「土撥鼠日」（Groundhog Day），等著菲爾（Punxsutawney Phil）從樹樁裡爬出來，在奇特儀式上預言未來天氣走向。

菲爾的官方「翻譯員」宣讀預言：「我在台上看見一道影子，所以無論如何判斷，冬天都會再持續6週。」這番話贏得現場一陣熱烈歡呼與掌聲。

每年2月2日是「土撥鼠日」，這項古老儀式隨早年定居賓州的德裔移民傳入美國，演變成如今的儀式。

根據主辦單位「彭格蘇塔維尼土撥鼠俱樂部」（Punxsutawney Groundhog Club）資料，早在1886年就首次舉辦正式「土撥鼠日」慶祝活動。

民間傳聞提到，如果菲爾在土撥鼠日這天鑽出樹樁時看見自己的影子，北美的寒冷天氣將再持續6週；如果正好是陰天，菲爾沒看見牠的影子，那麼就代表春天不遠了。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120203