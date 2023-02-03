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美國新澤西州30歲女議員遭槍殺 陳屍住家外休旅車[影]

2023/2/3 14:55（2/3 15:26 更新）
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美國新澤西州塞爾維爾市議員莊姆弗爾1日身中數槍，陳屍住家外頭的休旅車內。（美聯社）
美國新澤西州塞爾維爾市議員莊姆弗爾1日身中數槍，陳屍住家外頭的休旅車內。（美聯社）
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（中央社新澤西州塞爾維爾市2日綜合外電報導）美國新澤西州塞爾維爾市一處寧靜的聯排別墅區驚傳槍響，一名30歲女議員身中數槍陳屍住家外頭的休旅車內。警方今天展開搜索行動，但尚未逮捕任何人。

美聯社、CBS晚間新聞（CBS Evening News）報導，密德塞克斯郡（Middlesex County）檢察官辦公室表示，塞爾維爾市（Sayreville）議員莊姆弗爾（Eunice Dwumfour）昨天傍晚7時20分被發現陳屍車內。她身中多槍，當場死亡。

共和黨籍的莊姆弗爾2021年擊敗民主黨籍議員，展開第一個3年議員任期。同僚都稱她說話溫和可親，身為虔誠的基督徒，在遇到爭議時都能淡定應對。

有關當局尚未說明，這起槍殺案的動機是否有關私人恩怨、政治，或是臨時起意。

莊姆弗爾2021年競選受訪時，稱自己是紐瓦克（Newark）公立學校畢業生，並為此感到自豪。她擔任緊急醫療技術員半工半讀，獲得威廉帕特森大學（William Patterson University）婦女研究學位。

她說，她畢業後搬到塞爾維爾市帕林區（Parlin），「因為這個社區做了很多公共安全工作」。她對公共安全的興趣激勵她參選，扮演與警察局溝通的角色，而現在警察局正在協助調查她的死因。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）在聲明中說，他對莊姆弗爾遭槍殺感到「震驚」。

他說：「她的公共服務職涯才剛展開，身為盡忠職守的議會成員，她盡職盡責且極其認真地履行職責，從各方面來看都建立了良好名聲。我向莊姆弗爾議員的家人、朋友、她的同僚與整個塞爾維爾市表達最深的哀悼之意。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1120203

#美國
#新澤西州
#莊姆弗爾
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