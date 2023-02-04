托克集團：運俄油「影子船隊」增至多達600艘油輪

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（中央社新加坡4日綜合外電報導）全球大宗商品交易巨擘托克集團（Trafigura）表示，載運俄羅斯石油輸送至世界各地的「影子船隊」規模，已經增至多達600艘油輪左右。

托克集團石油交易部主管之一路卡克（Ben Luckock）接受彭博電視（Bloomberg Television）訪問指出，業界約有400艘原油油輪已從主流交易轉向「看似從事俄羅斯生意」，這相當於全球同類船隊的20%。

至於石油產品油輪轉做俄羅斯生意的數量，托克集團估計約有200艘，相當於全球船隊的7%。

路卡克表示：「過去伊朗和委內瑞拉（受制裁）的日子，也有一支規模相對小的影子船隊處理被制裁禁運的石油。這次俄羅斯（石油）外流截然不同，量很龐大。」

歐洲聯盟（EU）2個月前對俄羅斯原油實施禁令後，2月5日起也將禁止幾乎所有透過海運進口的俄羅斯煉製燃料。這項措施將結合對俄國石油祭出價格上限一同實施。

路卡克提到，這道禁令終將推高原油和油品價格，因為航運里程增加、運輸路線費時更久。

「有很多人談論他們如何能聰明擺脫俄羅斯石油。但那是龐大的油量，它需要找到新歸宿…我想初期可能還好，但隨著時間過去，油品市場會出現困難。」

今年來石油價格小幅走低，歸因於俄羅斯產量充沛及中國原油需求低於預期。儘管俄羅斯受到的國際制裁愈來愈嚴格，但許多買家與海運商仍願意跟莫斯科當局做生意。

路卡克表示，原油交易價格將處於每桶80至100美元區間，且在中國需求復甦加持下，今年夏天將來到90美元以上，但期貨價格可能難以突破100美元。

他更說：「油市經過數十年發展成極為高效率後，我們正讓它愈來愈嚴重缺乏效率。情況將隨時間過去日益惡化。」（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1120204