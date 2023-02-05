前英相強生爆蒲亭放話威脅 蕭茲：德國無此遭遇

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（中央社法蘭克福5日綜合外電報導）德國總理蕭茲接受「週日畫報」（Bild am Sonntag）訪問時說，俄羅斯總統蒲亭和他透過電話交談時，「沒有對我或德國提出任何威脅」。

英國前首相強生（Boris Johnson）本週接受英國廣播公司（BBC）的紀錄片採訪時說，蒲亭（Vladimir Putin）曾威脅他要進行飛彈攻擊，而且「只需要1分鐘」。克里姆林宮回批強生說謊。

路透社報導，蕭茲（Olaf Scholz）說，他和蒲亭的談話表明兩人對烏克蘭戰爭有非常不同的看法。俄羅斯稱這場戰爭為「特別軍事行動」。

他說：「我向蒲亭明確表明，俄羅斯要對這場戰爭負全部責任。」

蕭茲說：「俄羅斯無故入侵鄰國，目的是將烏克蘭部分地區或整個國家置於其控制下。」

他說，因為德國認為俄羅斯的行動危害歐洲和平架構，所以德國正在向烏克蘭提供財政、人道主義和軍事援助。

蕭茲說，他和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）達成協議，即西方國家提供的武器必須只用在烏克蘭，而不能對俄羅斯領土使用。

他說：「我們對此有共識。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120205