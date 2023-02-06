集團股價持續狂瀉 印度富豪阿達尼身家縮水過半

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（中央社孟買6日綜合外電報導）投資人今天拋售更多印度阿達尼集團（Adani Group）股票，印度反對黨組織抗議行動，呼籲對這個印度最大企業集團面臨的會計欺詐指控展開全面調查。

法新社報導，自從美國作空機構興登堡研究（Hindenburg Research）1月24日發布一份爆炸性報告以來，印度富豪阿達尼（Gautam Adani）旗下集團總市值已暴跌約1200億美元（約新台幣3兆6037億元）。

阿達尼道達爾天然氣公司（Adani Total Gas）和阿達尼電力公司（Adani Power）股價大跌5%，再次被迫暫停交易。法國道達爾能源集團（TotalEnergies）持有阿達尼道達爾天然氣37.4%股權。

阿達尼旗下的旗艦事業阿達尼企業（Adani Enterprises）股票過去5年上漲超過1000%，今天在孟買證券交易所早盤一度下挫近10個百分點。

阿達尼企業股價跳水，令人憂心這個集團的集資償債能力。阿達尼企業上週取消規模數十億美元的配股增資案。

印度最大反對黨國大黨（Congress Party）今天在新德里與孟買等地號召抗議活動，呼籲由中央銀行與監管機構展開「嚴正調查」。

國大黨表示，阿達尼與印度總理莫迪（Narendra Modi）同樣出身古茶拉底省（Gujarat），兩人關係匪淺，阿達尼因此不公平地獲得不少合約，並避開合理監管。

印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）昨天表示，阿達尼在莫迪的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）沒有執政的省，同樣贏得了政府合約。

她告訴Times Now電視台，「莫迪政府發包的所有案件都經過全球招標的公開招標程序」。

阿達尼企業否認報告中指控。60歲的阿達尼上週堅稱，「我們公司的基礎非常強健，我們的資產負債表很健康，資產穩固」。

阿達尼的個人資產縮水過半，身家從1270億美元暴跌至585億美元，從富比世（Forbes）全球富豪榜第3名被甩出20名外，今天在即時榜單上排名第22。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1120206