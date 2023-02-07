日本虐猴影片瘋傳 日光猴子軍團聲明致歉

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本社群網站近日瘋傳一段女訓練師涉「虐猴」影像，引發部分網友撻伐。位於日本栃木縣日光市的主題公園「日光猴子軍團」代表人村崎太郎，2月6日對此發布道歉聲明。

日本讀賣新聞報導，網上瘋傳的「虐猴」影片中，可以看到女訓練師對著猴子厲聲斥責「不對」的同時，用力打猴子的手腳，甚至還緊捏猴子雙手及壓迫猴子臉部。

日光猴子軍團表示，這則影像是2月5日在埼玉市的表演空檔被拍攝。當事人是年紀20多歲的年輕女訓練師，跟2022年秋天起合作的4歲母猴想挑戰新表演項目，但因為自身經驗尚淺結果不如預期，才會出現不理智的反應。

村崎說，不允許出現這種超過訓練該有的突然行動，「我對未能清楚（向訓練師）傳達深感教導不力，在此向大家致歉」。日光猴子軍團表示，未來將努力避免再發生類似情況。

這段影片在社群網站引發部分網友撻伐說，「人類比猴子更該被訓練」、「動物不是人類的玩具跟奴隸」、「不是只有這次吧」等。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120207