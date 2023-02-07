印尼500公民住土耳其災區 家屬焦急尋親人下落

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（中央社記者李宗憲雅加達7日專電）土耳其與敘利亞接壤的地區6日發生強震，造成數千人罹難，據印尼政府統計，約有6500名印尼公民居住在土耳其，其中有500人住在這次受地震影響的區域，但無印尼人死亡。

印尼駐土耳其安卡拉大使館6日發表聲明指出，目前沒有印尼公民在強震中死亡，但有3人受傷，目前已送往醫院接受治療。

該大使館今天向印尼媒體表示，已收到很多印尼民眾來電，詢問他們在土耳其的家屬和親友的情況，希望呼籲民眾保持冷靜。

據印尼當局統計，約有500名印尼公民居住在受強震影響的區域，大部分是學生、與當地人結婚的印尼公民，以及在土耳其和敘利亞邊境的國際組織人員。

印尼駐土耳其安卡拉大使館的聲明稱：「有印尼公民居住的公寓受到嚴重毀損，因此無家可歸，目前使館正協助安置受影響的印尼公民。」

該大使館指出，在土耳其的6500名印尼公民中，有九成都是居住在伊斯坦堡等沒有受到地震影響的區域，因此呼籲民眾保持冷靜，不必過於擔心，「使館會主動與直接受影響的印尼公民家屬聯繫」。

許多印尼媒體從昨天至今天持續採訪旅居土耳其的印尼公民。印尼CNBC今天播出採訪居住在土耳其中部康雅（Konya）的印尼大學生賀里（Fahri Muhammad Fatih）片段。賀里表示，當地天氣寒冷導致撤離困難，但許多人已到安置中心避難。

該大使館表示，目前正與土耳其當局合作，以確保居住在受地震影響區域的印尼公民的安全。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）6日晚間在其推特上發文，向敘利亞及土耳其人民表示深切慰問。他寫道，「我們與家屬和受害者同在，印尼與土耳其和敘利亞人民站在一起」。（編輯：黃自強）1120207