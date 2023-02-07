土耳其強震 觀光局統計400餘名台灣旅客均安

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（中央社記者余曉涵台北7日電）土耳其發生強震造成重大死傷，交通部觀光局今天說，根據主要旅行社回報，目前在土耳其的台灣旅遊團體約有17團、旅客414人，發生地震區域無旅遊團體前往，台灣旅客均平安。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數超過3800人。地震規模大、震央淺且鄰近聚居地是傷亡如此慘重原因。

交通部觀光局今天發布訊息表示，經洽詢雄獅、康福、鳳凰國際、雙向國際、喜鴻、富昇、山富國際、五福、長泛、東南等主要辦理土耳其線的旅行社，目前在土耳其的台灣旅遊團體約有17團、旅客414人，發生地震區域並沒有台灣的旅遊團體前往。

觀光局指出，目前也無接獲旅行社通報緊急事故，但仍將持續關注及掌握後續。

至於相關旅客因地震想改變行程的問題，觀光局指出，由於目前相關土耳其行程並未前往災區，因此若旅客因個人因素不想出遊，只能按照定型化契約處理。

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根據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項規定，旅客於旅遊活動開始前解除契約者，應依旅行業提供收據，繳交行政規費，並應賠償旅行業損失，其賠償基準為旅遊開始前第41日以前解除契約者，賠償旅遊費用5%；旅遊開始前第31日至40日以內解除契約者，賠償旅遊費用10%；旅遊開始前第21日至第30日以內解除契約者，賠償旅遊費用20%。

旅遊開始前第2日至第20日以內解除契約者，賠償旅遊費用30%；旅遊開始前1日解除契約者，賠償旅遊費用50%；旅客於旅遊開始日或開始後解除契約或未通知不參加者，賠償旅遊費用100%。（編輯：卞金峰）1120207