墨西哥爆發神秘腦膜炎疫情 死亡病例累計達35人

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（中央社墨西哥市6日綜合外電報導）墨西哥北部地方官員今天通報另一起神秘腦膜炎疫情造成的死亡病例，累計死亡人數達35人。

路透社報導，過去幾個月來，墨西哥杜蘭戈州（Durango）衛生官員已經通報了79起病例。

腦膜炎通常和腦部與脊髓發炎有關，一般是病毒、有時候是細菌或黴菌感染導致。

杜蘭戈州去年底通報首起腦膜炎確診病例，當時醫師診斷出多起無菌性腦膜炎病例，這是一種特別有害的腦部發炎病症。

根據當地官員向世界衛生組織（WHO）通報的資料，所有感染的病患都曾在杜蘭戈州首府杜蘭戈市的私人醫院動過手術，接受脊髓麻醉。

今年以來，杜蘭戈州衛生當局幾乎天天通報這種神秘腦膜炎新增確診病例、住院和死亡病例。

墨西哥衛生部去年11月證實目前正在和杜蘭戈州官員審視衛生規範，俾以瞭解這種病因仍有待調查的疾病。

根據杜蘭戈州官網，當地政府描述這起神秘的腦膜炎疫情是「世界上前所未見的情況」，並強調墨西哥各級政府正在通力合作，以找出對病患的最佳治療方式。

世衛官員去年12月表示，他們已經和墨西哥中央和地方政府的衛生官員合作，監控並協助調查這波令人憂心的腦膜炎病例。

目前還不清楚杜蘭戈何時出現這種腦膜炎病例，或者有多少感染病患已經康復。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1120207