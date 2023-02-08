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德荷丹允諾「未來數月」援烏豹1戰車 至少100輛

2023/2/8 11:19
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（中央社柏林7日綜合外電報導）德國、荷蘭和丹麥國防部今天表示，烏克蘭將在「未來數月」接收至少100輛豹1（Leopard 1）主力戰車。

法新社報導，德國、荷蘭和丹麥國防部在聯合聲明中說，還將提供豹1戰車「所需的後勤支援和訓練」。豹1是更先進豹2（Leopard 2）戰車的前身，豹2也已承諾提供給基輔。

消息傳出之際，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）出人意料地訪問了基輔。兩週前，柏林同意將德國製造的豹式戰車送往烏克蘭以對抗俄羅斯軍隊。

交付戰車的新承諾是德國、荷蘭和丹麥同意援助烏克蘭「新豹倡議」一環。3個合作夥伴表示，這項戰車倡議將補強已在進行以豹2戰車支持烏克蘭的努力，還說比利時初步也有興趣加入。

經濟和國防部在聲明中表示，德國共批准多達178輛庫存的豹1 A5主力戰車交付烏克蘭。

柏林上月同意從軍用庫存中向烏克蘭運送14輛豹2 A6戰車，並批准盟國將這些主力戰車再出口到烏克蘭。

這一決定是西方盟友就向烏克蘭運送戰車進行數週緊張談判後做出。但到目前為止，其他國家提供戰車的具體提案很少。

波蘭承諾提供14輛豹2 A4戰車，加拿大將運送4輛，挪威、芬蘭、西班牙和葡萄牙也表示將加入，但沒有具體數字。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120208

#烏克蘭
#德國
#豹1戰車
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