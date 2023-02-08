中國公民菲律賓海上遇險獲救 身分可疑將被拘留

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（中央社記者陳妍君馬尼拉8日專電）菲律賓海巡隊1月在菲國東部海域營救7名中國人，卻發現不僅船員無法提供身分證明，這艘船還是無國籍船舶。由於這些中國公民身分可疑，菲國海巡隊已要求移民局拘留這7人。

根據菲律賓海巡隊臉書貼文，他們1月26日下午接獲通報，指一艘中國漁船船體受損，於是隔天在菲國東部東薩馬省（Eastern Samar）蘇鑾島（Suluan）附近海域營救船上的7名船員，並將這艘船拖回中部塔克羅班市（Tacloban）港口。

不過，菲國海巡隊事後發現，這7名中國人可能不是原先認為的一般漁民，因為他們使用的船隻實際上是一艘汽柴油補給船，而非漁船。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天報導，菲國海巡隊司令顧問塔瑞耶拉（Jay Tarriela）說：「我們已聯繫司法部和移民局，要求拘留這些無證件的中國公民，因為他們無法出示護照或任何移民文件。」

由於船長僅提供中國政府核發的船舶登記註銷文件，意味這是一艘「無國籍船舶」，且船隻不符合海上安全標準，無法安全航行。船東代表至今也無法提供船隻所有權文件。

另外，塔瑞耶拉說，海巡隊懷疑這艘船如何抵達菲律賓東部沿海。

他表示，中國船員指稱這艘船是從中國福建省航行到廣東省維修，但「這很可疑。因為如果像他們聲稱的，這艘船在（台灣和菲律賓間的）巴士海峽失去動力，由於巴士海峽當時的東北風和向南的洋流，應該漂向（菲國）西岸而不是東岸」。

塔瑞耶拉說，這艘船的預定目的地實際上很可能不是廣東。菲國海巡隊已建議相關單位暫時扣留這艘中國船隻。

菲國海巡隊目前仍在調查這艘船，但未在船上發現任何違法或可疑物品。船員則被要求留在船上，不得離開。

針對7名中國公民獲救，中國駐菲大使黃溪連1月27日貼文表示，中國對菲方「幫助中國漁船和船上7名中國漁民的即刻應變和人道主義努力，表達誠摯謝意和深深的感激」。（編輯：黃自強）1120208