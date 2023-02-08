中國式報復 大連機場要求韓國人入境掛白牌

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（中央社台北8日電）中國大連機場2月起要求自韓國入境的非中國籍旅客配戴白牌，下機後走單獨通道接受核酸檢測。此舉明顯是為了報復此前韓國要求入境中國人配戴黃牌。中國網友今晚得知後紛紛叫好。

陸媒封面新聞今晚報導，有網友3日在某平台發布影片爆料稱「大連周水子國際機場對韓國人入境帶牌」。影片顯示，當飛機快要落地時，空服員給韓籍人員發放了白牌，要求他們舉著白牌，並告知韓籍人員走單獨通道去做COVID-19核酸檢測。

對此，大連周水子國際機場接線人員告知，「並不清楚此事，機場只負責做落地接引工作，飛機上掛白牌是由航空公司負責，落地做核酸則由海關負責」。

經過比對，網友爆料的航班隸屬大韓航空。大韓航空客服人員解釋，「有落地前掛白牌的行為，非航空公司要求做，自身沒有這麼大的權利，是入境相關部門的要求」。

同時，大韓航空方面表示，並非只對韓籍入境人員掛白牌，而是對所有入境非中國籍人員皆掛白牌。

先前鑒於中國疫情迅速擴散，韓國駐中使領館1月2日起暫停簽發中國公民赴韓短期居留簽證，要求來自中國的入境旅客提供行前檢測陰性證明，落地後還要接受核酸檢測。

當時許多中國網友指控，入境韓國後收到一個黃色牌子，被要求掛在脖子上然後在軍警戒護下，被帶去單獨的區域做核酸檢測，而且這種待遇只針對中國人。中國政府10日祭出對等措施，停發韓國公民短期簽證。

韓國政府1月27日再宣布，決定將停辦中國公民簽證措施延長到2月28日。

中國政府隨即宣布，2月1日起對自韓國入境旅客實施落地核酸檢測，但只有外籍旅客接受檢測，中國籍公民則免檢測就可入境。此舉被韓國媒體解讀並非為了防疫，而是報復。

大連機場對韓國入境人員掛白牌的消息傳出後，中國網友今晚在微博相關新聞討論串紛紛留言叫好，要求與韓國通航的中國機場都要比照實施，並稱這是「以牙還牙」、「一報還一報」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120208