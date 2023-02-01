中國擺明報復 自韓入境非中國公民需核酸檢測

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（中央社台北1日電）中國政府今天起對自韓國入境旅客實施落地核酸檢測，但只有外籍旅客接受檢測，中國籍公民則免檢測就可入境。此舉被解讀為中方對韓實施落地檢並非為了防疫，而是報復。

韓聯社綜合多家航空公司消息報導，中國防疫部門今天上午在延吉、南京、杭州等地機場對韓國直飛中國航班的旅客進行核酸檢測，但僅針對來自韓國的外籍人員進行檢測，而中國籍人員免檢測。

韓聯社稱，中國公民不在檢測之列，被解讀為中方實施落地檢的目的不是防疫，更明確地顯露這一對韓措施的報復性。目前韓國對自中國入境旅客實施的檢測不問國籍，一視同仁。

此前鑒於中國COVID-19疫情迅速擴散，韓國駐中使領館1月2日起暫停簽發中國公民赴韓短期居留簽證（因外交及公務需要、必要的企業經營活動或人道主義事由等為入境目的的簽證除外），要求來自中國的入境旅客提供行前檢測陰性證明，並接受落地檢。

中國隨後祭出對等措施報復，暫停辦理韓國公民赴中短期簽證，並宣布暫停韓國公民來中72/144小時過境免簽政策。

韓國政府1月27日宣布，決定將停辦中國公民簽證措施延長到2月28日。對此，中國政府決定從2月1日起對自韓乘機入境中國的旅客實施COVID-19落地檢。

中國外交部發言人毛寧昨天在例行記者會被問及實施落地檢時稱，「個別國家」仍然執意針對中國採取歧視性入境限制措施。對此，中方堅決反對並有理由採取必要對等措施。

據韓國中央防疫對策本部今天公布，上週（1月22日至28日）自中國入境旅客（7399人）的COVID-19落地檢陽性率為2%，較前一週下降0.9個百分點；更較1月初實施時逾30%陽性率大為下降。

韓國國務總理韓悳洙昨天表示，若入境中國公民的核酸檢測結果在可控範圍之內，將考慮提前取消簽證停發措施。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1120201