更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

澳洲煤運抵中國 2年多來首見

2023/2/9 21:03（2/9 23:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
隨著澳洲和中國關係出現緩和跡象，2年多來首批澳洲出口到中國的煤即將交貨。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
隨著澳洲和中國關係出現緩和跡象，2年多來首批澳洲出口到中國的煤即將交貨。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京9日綜合外電報導）隨著澳洲和中國緊張關係出現緩和跡象，根據船運資料和媒體報導，2年多來首批澳洲出口到中國的煤即將交貨。

北京和坎培拉曾是親密的貿易夥伴，但近年來在中國採取擴大海外影響力行動、在新疆和香港採取鎮壓行動以及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源等議題上嚴重失和。

兩國的政治緊張蔓延至經濟領域，2020年中國悄然對澳洲煤等商品祭出貿易制裁，並凍結高層接觸往來。

但澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年上任以來，雙方關係好轉。去年12月外長黃英賢更成為4年來首位訪問北京的澳洲最高外交官。

根據船舶追蹤網站MarineTraffic，一艘名為Magic Eclips的船舶停靠湛江市外海。這艘貨輪上月從澳洲的昆士蘭州黑角港（Hay Point）出發。

彭博報導，這艘散裝貨船裝載了出口到中國市場的焦煤。焦煤主要用於煉鋼。

中國國營的「環球時報」報導，這批焦煤將運交中國鋼鐵巨擘寶鋼位於當地的生產設施。寶鋼是全球最大的鋼鐵製造商。

寶鋼人員告訴法新社，該公司對這些情況毫無所悉。

澳洲政府發言人則告訴法新社，坎培拉「知悉澳洲煤炭出貨昨晚預定抵達中國港口的報導」。

這名官員表示：「這批貨物仍有待通關。」

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）則在另外的聲明中表示：「樂見任何解除貿易障礙的行動。」

法瑞爾本週稍早表示，他和中國商務部長王文濤在視訊會議中討論到最終的「全面恢復貿易」。

他說，這場會議代表「穩定澳中關係的重要一步」。

澳洲外長黃英賢去年12月和時任中國外長的王毅會談，北京當局稱之為讓兩國關係重返正軌的契機。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120209

#中國
#澳洲
#黃英賢
延伸閱讀
澳中外交關係融冰 龍蝦貿易可望解禁中國商務部：澳洲貿易部長受邀將訪中澳洲憂遭情蒐 移除政府建物中國製攝影機
黃英賢
澳洲盼強化雙邊防衛合作 示意爭取日本加入AUKUS
法瑞爾
與中國商務部長視訊 澳貿易部長同意訪問北京澳中關係暖化 兩國貿易部長將召開3年來首場會議
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族