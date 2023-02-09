澳洲煤運抵中國 2年多來首見

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隨著澳洲和中國關係出現緩和跡象，2年多來首批澳洲出口到中國的煤即將交貨。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社北京9日綜合外電報導）隨著澳洲和中國緊張關係出現緩和跡象，根據船運資料和媒體報導，2年多來首批澳洲出口到中國的煤即將交貨。

北京和坎培拉曾是親密的貿易夥伴，但近年來在中國採取擴大海外影響力行動、在新疆和香港採取鎮壓行動以及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源等議題上嚴重失和。

兩國的政治緊張蔓延至經濟領域，2020年中國悄然對澳洲煤等商品祭出貿易制裁，並凍結高層接觸往來。

但澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年上任以來，雙方關係好轉。去年12月外長黃英賢更成為4年來首位訪問北京的澳洲最高外交官。

根據船舶追蹤網站MarineTraffic，一艘名為Magic Eclips的船舶停靠湛江市外海。這艘貨輪上月從澳洲的昆士蘭州黑角港（Hay Point）出發。

彭博報導，這艘散裝貨船裝載了出口到中國市場的焦煤。焦煤主要用於煉鋼。

中國國營的「環球時報」報導，這批焦煤將運交中國鋼鐵巨擘寶鋼位於當地的生產設施。寶鋼是全球最大的鋼鐵製造商。

寶鋼人員告訴法新社，該公司對這些情況毫無所悉。

澳洲政府發言人則告訴法新社，坎培拉「知悉澳洲煤炭出貨昨晚預定抵達中國港口的報導」。

這名官員表示：「這批貨物仍有待通關。」

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）則在另外的聲明中表示：「樂見任何解除貿易障礙的行動。」

法瑞爾本週稍早表示，他和中國商務部長王文濤在視訊會議中討論到最終的「全面恢復貿易」。

他說，這場會議代表「穩定澳中關係的重要一步」。

澳洲外長黃英賢去年12月和時任中國外長的王毅會談，北京當局稱之為讓兩國關係重返正軌的契機。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120209