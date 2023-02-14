國安疑慮 澳洲政治人物辦公室中國製攝影機將遭移除

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圖為中國北京天橋上的海康威視攝影機。（路透社）

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（中央社雪梨14日綜合外電報導）澳洲官員今天表示，數十台安裝在澳洲政治人物辦公室的中國製監控攝影機將遭到拆除。澳洲國防部長數天前才宣布，顧及安全疑慮，將拆除國防部大樓內的中國製攝影機。

法新社報導，根據上週公布的數據，在250多棟澳洲政府建築物當中，合計至少安裝了913台中國製造的安全監控攝影機，包括在澳洲國防部的設施內。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）上週告訴澳洲廣播公司（ABC），國防部建築物內的這些中國製攝影機將全數遭到移除，以「確保我們的設施徹底安全」。

澳洲財政部官員今天證實，另有65台閉路電視系統（CCTV）安裝在澳洲政治人物使用的辦公室內。

澳洲財政部表示，儘管部內進行大規模安全升級，已將監控攝影機逐步替換，但仍有至少40台攝影機尚待拆換，會在4月底前完成工作。

根據澳洲財政部說法，這些CCTV並未與網路連結，是基於防範而將它們移除。

美國與英國也已採取類似行動，阻止政府部門在敏感地點安裝中國製造的攝影機。兩國皆表示，擔憂中國企業可能被迫將攝影機收集到的情資分享給北京安全當局。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1120214