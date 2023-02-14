北約討論彈藥援助 烏克蘭持續要求西方提供戰機

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（中央社布魯塞爾14日綜合外電報導）在今天的一場會議中，烏克蘭的西方支持者聚焦如何持續向烏國提供彈藥援助；與此同時，基輔再度敦促盟友提供戰機，以將俄軍擊退。

法新社報導，獲得戰車、防空系統和精準打擊飛彈的援助承諾後，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）仍持續努力爭取西方戰機。

不過，烏國的盟友堅稱，他們正忙於確保烏國部隊擁有地面作戰所需彈藥，以擊退俄羅斯的新一波攻勢。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在布魯塞爾以美國為首的「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defence Contact Group）會議前表示，「很明顯，我們正進行後勤競賽。彈藥、燃料和零件等關鍵物資必須送達烏克蘭，以免俄羅斯在戰場上奪得主動權。速度是拯救人命的關鍵。」

以美國為首的烏克蘭西方盟友已提供價值數十億美元的武器援助，以協助基輔對抗莫斯科。

如今，戰爭即將屆滿1年，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）再次針對烏國東部加緊發動攻勢。

史托騰柏格說，「我們看到他們如何派遣更多軍隊、武器和力量，來向烏克蘭人施壓。」

由於戰爭正消耗大量彈藥，為交戰雙方的庫存和工業生產帶來壓力，史托騰柏格警告，基輔目前的消耗速度較北約國家產出「高出許多倍」。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）呼籲歐盟國家一起替烏克蘭採購武器，採取類似歐盟聯合採購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的做法。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1120214