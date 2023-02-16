糧食危機惡化之際 北韓大興土木金正恩破土

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（中央社首爾16日綜合外電報導）就在北韓經濟和糧食形勢引發疑慮之際，北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩在平壤為大型溫室計畫和有1萬套公寓的開發案主持破土典禮。

路透社報導，南韓昨天表示，北韓糧食危機似乎正在惡化。南韓「東亞日報」報導，北韓已經減少士兵的配給口糧，為20多年來首見。

北韓中央通信社並未在破土儀式的報導中具體提到短缺問題，但是引述一名官員的話說，蓋溫室將成為克服「眼前困難」的典範。

根據報導，金正恩出席活動時闡述自己將「鞠躬盡瘁為人民奉獻心力，在這片充滿歡笑和幸福的土地上，建設一個高度文明的繁榮國家、一個社會主義天堂」。

北韓勞動黨中央委員會預定於2月下旬召開一場罕見會議，討論「非常重要而且緊迫的任務，以制定農業發展的正確策略」。

孤立的北韓因發展核武和彈道飛彈計畫而遭到嚴厲國際制裁。近幾年為防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而實施封鎖措施，總額有限的邊境貿易幾乎遭到扼殺。（譯者：劉文瑜/核稿：何宏儒）1120216