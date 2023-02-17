南非聯合中俄展開軍事演習 國內外都批評

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（中央社約翰尼斯堡17日綜合外電報導）南非當局預計今天偕同俄羅斯和中國，在南非東部沿海展開為期10天的聯合軍事演習，但此舉招致國內外的批評聲浪。

法新社報導，聯合軍演展開時間就在俄羅斯入侵烏克蘭一週年的前幾天，因此遭到各界猛烈抨擊，認為這等同於支持克里姆林宮侵略烏克蘭。

本週稍早，俄羅斯軍方一艘巡防艦停靠在南非開普敦（Cape Town）的港口，一名俄國外交官宣稱巡防艦是在前往南非德班（Durban）的途中「補給燃料」。

演習代號為「莫西」（Mosi），在南非當地的茨瓦納語（Tswana）為「煙霧」之意。這場演習將為期10天，預定從2月17日到27日，在德班和理查茲灣（Richards Bay）之間的外海舉行。

南非軍方上個月指出，會派出超過350名軍事人員參加演習，目的是跟俄國和中國分享作戰技能與知識。

莫斯科當局出兵侵略烏克蘭，引發西方國家全面制裁，但南非拒絕加入譴責俄羅斯的行列，聲稱希望維持中立，且更願意透過對話結束戰爭。

但南非仍因為舉行聯合軍演而受到國內外的抨擊。南非主要反對黨民主聯盟（Democratic Alliance）一向嚴厲批評這些演習，宣稱軍演「讓南非成為那些戰爭罪行的幫凶」。

民主聯盟國會議員馬瑞斯（Kobus Marais）告訴法新社：「我們被捲入俄羅斯的宣傳秀裡面。」

美國白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）上個月也表示：「美國關切任何國家…跟俄羅斯一同演習，俄國對烏克蘭發動殘酷的戰爭。」（譯者：陳彥鈞）1120217