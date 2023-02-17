更多編輯台推薦新聞：
AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例
科技

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

南非聯合中俄展開軍事演習 國內外都批評

2023/2/17 21:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社約翰尼斯堡17日綜合外電報導）南非當局預計今天偕同俄羅斯和中國，在南非東部沿海展開為期10天的聯合軍事演習，但此舉招致國內外的批評聲浪。

法新社報導，聯合軍演展開時間就在俄羅斯入侵烏克蘭一週年的前幾天，因此遭到各界猛烈抨擊，認為這等同於支持克里姆林宮侵略烏克蘭。

本週稍早，俄羅斯軍方一艘巡防艦停靠在南非開普敦（Cape Town）的港口，一名俄國外交官宣稱巡防艦是在前往南非德班（Durban）的途中「補給燃料」。

演習代號為「莫西」（Mosi），在南非當地的茨瓦納語（Tswana）為「煙霧」之意。這場演習將為期10天，預定從2月17日到27日，在德班和理查茲灣（Richards Bay）之間的外海舉行。

南非軍方上個月指出，會派出超過350名軍事人員參加演習，目的是跟俄國和中國分享作戰技能與知識。

莫斯科當局出兵侵略烏克蘭，引發西方國家全面制裁，但南非拒絕加入譴責俄羅斯的行列，聲稱希望維持中立，且更願意透過對話結束戰爭。

但南非仍因為舉行聯合軍演而受到國內外的抨擊。南非主要反對黨民主聯盟（Democratic Alliance）一向嚴厲批評這些演習，宣稱軍演「讓南非成為那些戰爭罪行的幫凶」。

民主聯盟國會議員馬瑞斯（Kobus Marais）告訴法新社：「我們被捲入俄羅斯的宣傳秀裡面。」

美國白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）上個月也表示：「美國關切任何國家…跟俄羅斯一同演習，俄國對烏克蘭發動殘酷的戰爭。」（譯者：陳彥鈞）1120217

#南非
#俄羅斯
#法新社
莫西
南非聯合俄羅斯和中國 2月舉行海上軍演為期10天
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族