蘇聯自行車重新流行 制裁下買不到台灣零件

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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）莫斯科當局倡導使用本國製產品取代西方進口貨，蘇聯時期最受歡迎的自行車品牌因此死灰復燃，但受到俄烏制裁影響，業者感嘆沒有台灣零件可用，只得尋覓替代品。

Kama牌自行車最初由位於俄羅斯皮姆市（Perm）的一家國營蘇聯工廠大量生產，因為可折疊設計和獨特的紅色車架在1970年代和80年代大受歡迎，但1991年蘇聯解體後就停止生產。

俄羅斯的Forward車廠讓Kama品牌起死回生，推出與蘇聯時期類似的車款，將曾經被視為復古收藏品的自行車推銷給新一代騎士。

Forward公司的商業總監巴雷什尼科夫（Alexei Boyaryshnikov）告訴路透社：「並非每個人都有一輛，但能擁有一輛是每個人的夢想。」

巴雷什尼科夫說，新車款的價格約為1萬盧布（133美元），零組件來自俄羅斯和國外進口，但由於制裁，即使生產像Kama這款俄羅斯製造自行車也變得更加困難。

他說，「我們現在無法使用來自日本、台灣、捷克、法國生產的零件…至於Kama則是缺乏油漆，我們過去使用的是芬蘭油漆，現在我們不得不改用另一種油漆」。

自從俄羅斯近一年前派兵入侵烏克蘭以來，西方的制裁和隨後外國公司出走，迫使莫斯科結束對外國進口產品的依賴，發展本土品牌和商品。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1120217