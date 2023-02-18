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瓦格納集團宣稱 攻佔巴赫姆特附近村落

2023/2/18 05:20
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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）今天宣稱，攻佔烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）附近的帕拉斯科維夫卡村（Paraskoviivka）。

法新社報導，帕拉斯科維夫卡村是莫斯科攻勢持續時間最長的戰鬥現場。

普里格津表示：「帕拉斯科維夫卡村的聚落完全在瓦格納集團掌控之下。儘管彈藥供應受阻、嚴重損失和戰鬥血腥激烈，兄弟們完全攻佔帕拉斯科維夫卡村整個區域。」

帕拉斯科維夫卡村是頓內茨克（Donetsk）地區內的巴赫穆特北郊1個小村落，莫斯科一直想要完全掌控。

數週以來，俄軍在巴赫穆特北部艱苦取得進展，並稱已截斷烏克蘭對巴赫穆特4條供應路線中的3條。

不過普里格津指出，可能要花數個月時間才能拿下這座四面楚歌的城市。

對於帕拉斯科維夫卡村被攻佔，俄羅斯國防部未立即置評。

攻佔巴赫穆特的戰鬥延續數月之久，暴露出瓦格納集團和俄羅斯軍隊間的緊張關係，不過克里姆林宮否認兩者間出現裂痕。（譯者：徐睿承）1120218

#普里格津
#帕拉斯科維夫卡村
#瓦格納集團
普里格津
瓦格納首腦怪罪俄軍官僚 奪下巴赫姆特恐等到4月瓦格納集團爭議首腦聲勢日壯 傳克宮力阻他參政
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