義媒：王毅來訪目的 向俄施壓換取中國在義貿易環境

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（中央社記者陳攸瑋羅馬18日專電）王毅已於日前拜會義大利外交部長塔加尼、總統馬達雷拉，義媒分析王毅此趟歐洲之行主要目的，就是試圖讓身處國際緊張關係的中國藉由向俄國施壓，換取中國企業能在義大利獲得較好的貿易環境。

「蟻報」（Le Formiche）17日報導分析，從中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅這次訪歐行程來看，就中國而言，法國和義大利在某種程度上是相關的。他於15日訪問巴黎，16日前往羅馬，並承諾先在德國參加慕尼黑安全會議，然後再去匈牙利，就證明了這一點。

此外，王毅於法國與義大利官員的會面級別也是一樣的，都是總統與外交部長。他16日先拜訪義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani），17日再與總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）會晤。

報導指出，塔加尼和馬克宏（Emmanuel Macron）都向王毅提出了同樣的要求，即中國向俄羅斯施壓，要求其坐到談判桌前，為烏克蘭戰爭尋求外交解決方案。這些似乎都得到了正面進展。

此外，中國現在也企圖化解在因間諜氣球事件所引發的國際緊張局勢，王毅表示「習近平將會在俄羅斯入侵烏克蘭一週年，發表和平演說」。

分析指出，王毅這趟歐洲之行最主要的外交策略為地緣政治與商業，中國向俄羅斯施壓，但也希望義大利能為中國企業提供更好的貿易環境。

中國願意進口更多義大利優質產品，支持義大利企業擴大在中國市場的規模，但也希望義大利政府能為中國企業提供更公平、透明、非歧視的貿易環境

另外，王毅此次出訪羅馬主要目的還有兩大項，第一，為義大利總理梅洛尼可能的北京之行做準備，第二，說服梅洛尼政府與中國續簽一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU）。

在一帶一路倡議諒解備忘錄部分，過去梅洛尼曾公開表示看不到與中國續簽的理由，因此傾向於不與中國續簽。 她去年曾說過：「若明早必須簽署備忘錄更新，我幾乎看不到適合的政治條件。」

梅洛尼指出，當年義大利兄弟黨就曾嚴厲批評前任政府的決定，並把這項備忘錄形容為由親中政黨五星運動（Five Star Movement）所鑄下的巨大錯誤」。

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她說，中國隱匿COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、鎮壓香港異議人士與迫害維吾爾等少數族群、對俄國侵略烏克蘭採取模糊立場，以及逐漸升高對台灣的軍事威脅，都使北京對外關係惡化。她希望北京遵守自由人權並善盡國際義務。

義媒分析，義大利正在盡可能拖延一帶一路的正式討論與給予續簽承諾。塔加尼在與王毅會面前，曾對學者談到：「現在談論一帶一路還為時過早，還有其他更緊迫和緊急情況」，會面後他則對外說：「義大利目前正進行評估，會在適當時候決定做什麼」。（編輯：高照芬）1120218