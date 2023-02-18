北韓發射彈道飛彈 美日韓代表視訊會議譴責

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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）北韓今天發射一枚彈道飛彈，推測為長程洲際彈道飛彈（ICBM）。南韓外交部說，美國、日本及南韓3方負責北韓事務代表視訊會議時強力譴責，表示將繼續合作促進國際社會對北韓挑釁採取強硬措施。

南韓外交部發布新聞稿表示，朝鮮半島和平交涉本部長金健稍早與美國國務院北韓特使金星容（Sung Kim）、日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕進行視訊會議，就北韓今天試射飛彈商議對策。

3名代表在會議中強力譴責北韓發射彈道飛彈嚴重違反聯合國安理會決議，使朝鮮半島及區域緊張局勢升溫，批評北韓意圖以各種藉口正當化其挑釁行為，強調這只會更強化南韓與美國聯合防衛狀態及美日韓安保合作。

會議中也再次確定3方將持續緊密溝通合作，促進國際社會團結、以強硬態度因應北韓挑釁。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天下午5時22分從平壤順安一帶向東海發射一枚飛彈，推測為長程洲際彈道飛彈；這也是北韓自今年元旦後，時隔48天第2次發射飛彈。（編輯：張芷瑄）1120218