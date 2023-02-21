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英、中外長通話 英方提台海和平穩定重要性

2023/2/21 10:46
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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）英國外交部發言人表示，外相柯維立今天首次與中國外長秦剛通話，柯維立提到需確保台灣海峽和平穩定，並指出英方對新疆地區人權遭侵害和香港情勢發展的關切。

柯維立（James Cleverly）並重申英國對烏克蘭堅定不移的支持、譴責俄羅斯對烏克蘭的非法侵略。

這位發言人指出，柯維立也提到英、中在雙方都關切的領域維持互動的重要性，包括全球經濟、公衛和氣候變遷。

中國外交部發布的新聞稿則未提及英方對台灣、新疆與香港情勢的關切，但提到英方願同中方加強高層交往和戰略溝通，雙方並就共同關心的問題交換意見。

這是秦剛去年12月30日就任以來，首次與柯維立通話。

俄羅斯去年2月24日全面侵略烏克蘭，本週將滿一年；此前相對低調的中國近日外交動作頻頻，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅訪問歐洲期間表達願與各國合作促成和平，並預告中國將發布「和平方案」。

王毅訪問行程的最後一站是莫斯科。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天在記者會上表示，不排除總統蒲亭（Vladimir Putin）將接見王毅。

中國未曾直接、明確譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略行動，也未參與各國對俄羅斯的制裁。

包括國務卿布林肯（Antony Blinken）在內的美國官員近日示警，根據情資，除了非致命的援助，中國正「考慮」向莫斯科提供「致命」支援，「從彈藥到武器」。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）18日表示，面對像俄烏戰爭這樣的情況，中國「必須扮演負責任的角色」，他會敦促中方這麼做。

英國政壇近日傳出外交部正研議今年稍晚派遣官員訪問中國，但消息尚未獲證實。（編輯：郭中翰）1120221

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