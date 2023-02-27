歐盟主席赴英談判修改北愛貿易規則 料將達成協議

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（中央社倫敦27日綜合外電報導）歐盟執行委員會主席范德賴恩今天將前往英國，與英國首相蘇納克就北愛爾蘭貿易規則的重大修改進行「最後談判」，預料將達成協議。她也將在談判結束後拜會英國國王查爾斯三世。

法新社報導，為了對英國脫歐後的北愛爾蘭貿易規則進行重大調整，英國與歐盟（EU）就所謂「北愛爾蘭協議」（Northern Ireland Protocol）的修改已費時一年多談判。

如今蘇納克（Rishi Sunak）與歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）終於將在今天英國午餐時間舉行最後協商。若達成協議，將是讓英國脫歐後緊繃的雙邊關係重新啟動的一大突破。

歐盟發言人史賓南（Dana Spinant）今天就談判行程向記者報告最新消息時表示，范德賴恩今天下午也將與英王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）會面。

根據2020年達成的英國脫歐協議，當中引發爭議的北愛爾蘭協議部分，讓北愛爾蘭留在歐盟單一市場，與英國其餘地區適用不同的貿易規則。

然而，北愛爾蘭親英國的聯合主義人士堅決反對這份協議，主張這會威脅到北愛在聯合王國（UK）當中的地位。這導致北愛爾蘭已經下放的權力分享瓦解。

這也引發英國政府揚言，若歐盟不同意讓北愛爾蘭協議進行通盤修改，就會單方面修改協議。這將導致雙邊外交關係惡化，並可能掀起更大範圍的貿易戰。

蘇納克去年10月上台後，雙方歷經數個月唐寧街口中的「密切磋商」，如今似乎協議在望。

蘇納克的辦公室昨晚發布聲明表示：「事情已有正面、建設性的進展。首相希望確保任何協議將解決實地出現的實際問題，確保英國整體內部貿易自由流通，以及保護北愛爾蘭在聯合王國中的地位，同時將主權歸還給北愛爾蘭人民。」

蘇納克與范德賴恩今天的談判結束後，英國內閣將在下午召開會議，讓部會首長聽取最新進展報告。

而若如預期達成最終協議，蘇納克與范德賴恩將在倫敦西方知名英國王室城堡所在地溫莎（Windsor）舉行簡短聯合記者會。之後蘇納克將向國會就協議發表談話。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1120227