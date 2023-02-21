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港媒：中國外長助理吳江浩料接任駐日大使

2023/2/21 12:25
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（中央社台北21日電）中國駐日本大使孔鉉佑即將卸任，港媒報導，現任中國外交部部長助理吳江浩將接任。日媒此前報導，中國安排有豐富日本工作經驗的吳江浩接任，凸顯中國盼推動兩國關係朝平穩方向發展。

中國駐日本大使孔鉉佑即將卸任，近日接連拜訪日本朝野政黨領袖，並坦言目前兩國間機遇和挑戰並存，然而中日是近鄰和重要合作夥伴，兩國互不構成威脅。

香港星島日報今天引述日媒報導，孔鉉佑將於本月內卸任回國，預料繼任人選是具有豐富日本工作經驗的外長助理吳江浩。

現年64歲的孔鉉佑畢業於上海外國語學院日語專業，曾任駐日公使6年，2019年履新中國駐日大使，是中國知日派代表。

60歲的吳江浩同樣駐日工作經驗豐富，曾任中國駐日大使館參贊6年，後擔任駐斯里蘭卡大使、外交部禮賓司副司長、亞洲司司長，2020年任部長助理。

日本朝日新聞4日引述多名中日外交消息人士報道，孔鉉佑離任後，將由吳江浩接任中國駐日大使的職務。

報道指，中國政府委任日本工作經驗豐富的吳江浩，反映中國官方希望在中日關係日益緊張之際，推動兩國關係朝平穩方向發展。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1120221

#吳江浩
#孔鉉佑
#中國
吳江浩
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